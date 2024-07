WAC testet zwei Spieler beim 2:0-Sieg gegen DSV Leoben

Der Wolfsberger AC absolvierte gestern ein Testspiel gegen DSV Leoben, welches mit 2:0 gewonnen wurde. Dabei wurden zwei junge Spieler getestet. Der WAC nahm...

Der Wolfsberger AC absolvierte gestern ein Testspiel gegen DSV Leoben, welches mit 2:0 gewonnen wurde. Dabei wurden zwei junge Spieler getestet.

Der WAC nahm ein wenig Revanche für die letztjährige Cup-Niederlage gegen DSV Leoben. Nach einem Elfmeterschießen flogen die Kärntner damals überraschend gegen die Steirer aus dem Bewerb.

Diesmal setzte sich der WAC mit 2:0 durch, wobei beide Treffer in der zweiten Halbzeit fielen. Das 1:0 besorgte Emanuel Agyemang, der in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft des WAC in der Regionalliga Mitte spielte. Den zweiten Treffer steuerte Maximilian Scharfetter bei, der ebenfalls hauptsächlich für die zweite Mannschaft tätig war aber gegen Ende der vergangenen Saison Bundesliga-Luft schnuppern durfte und immerhin auf sieben Einsätze kam.

Wie es der Aufstellung des WAC zu entnehmen ist, testete der Klub zwei Spieler. Faad Sana ist 21 Jahre alt, kommt aus Burkina Faso und kann sowohl rechts hinten in der Viererkette als auch im zentralen Mittelfeld agieren. Aktuell steht er bei Planète Foot Togo unter Vertrag und spielte auch für die U20-Nationalmannschaft von Burkina Faso.

Der zweite Testspieler heißt Godwin Agbevor, ist 20 Jahre alt und kommt aus Ghana. Der 1.70 Meter große Rechtsaußen steht bei der West African Football Academy unter Vertrag, wo auch Faad Sana eine Zeit lang spielte. In der vergangenen Saison erzielte er in Ghanas höchster Spielklasse in 27 Partien drei Tore und vier Assists.

So spielte der WAC gegen DSV Leoben:

Aufstellung 1. HZ: Gütlbauer – Sana – Baumgartner – Gruber – Kennedy – Kerschbaumer – Müller – Morgenstern – Agbevor – Rieder – Röcher

Aufstellung 2. HZ: Skubl – Matic – Piesinger – Diabate – Scherzer – Jasic – Omic – Scharfetter – Agyemang – Karamoko – Sabitzer

Tore: Agyemang 56′, Scharfetter 70′