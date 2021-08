WAC verleiht Giorbelidze nach Dresden

Der RZ Pellets WAC gibt bekannt, dass Guram Giorbelidze bis Saisonende an den deutschen Zweitligisten SG Dynamo Dresden ausgeliehen...

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt bekannt, dass Guram Giorbelidze bis Saisonende an den deutschen Zweitligisten SG Dynamo Dresden ausgeliehen wird. Der 25-jährige Linksverteidiger, der letzten Sommer vom FC Dila Gori aus Georgien kam, absolvierte für den WAC bislang 23 Spiele. Nun wechselt der georgische Teamspieler leihweise zum Aufsteiger nach Dresden, wo er bis Saisonende Einsatzminuten sammeln soll. Die Option in seinem Arbeitspapier beim WAC auf eine Verlängerung bis 2023 wurde indes gezogen. In Dresden trifft Giorbelidze auf ein altbekanntes WAC-Gesicht, denn seit diesem Sommer schnürt dort auch unser Ex-Kapitän Michael Sollbauer seine Fußballschuhe.