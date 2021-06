Was sich die Austria-Fans von Neuzugang Marvin Martens erwarten

Neben der Verpflichtung von Manfred Fischer gab die Wiener Austria in dieser Woche einen weiteren Transfer bekannt. Luxemburg-Teamspieler Marvin Martins wechselt. Austrias-Co.-Trainer Reinhold Breu...

Neben der Verpflichtung von Manfred Fischer gab die Wiener Austria in dieser Woche einen weiteren Transfer bekannt. Luxemburg-Teamspieler Marvin Martins wechselt. Austrias-Co.-Trainer Reinhold Breu kennt seinen neuen Schützling gut, da er zwischen 2011 und 2021 Technischer Direktor beim Luxemburgischen Fußballverband war. Wir wollen uns ansehen was die Austria-Fans zu diesem Transfer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tifoso vero: „Ich denke, dass Breu schon weiß warum er Martens empfiehlt. Herzlich willkommen!“

kingpacco: „Auf ihn bin ich wirklich gespannt. Auf den Videos zeigt er sehr viel Einsatz, schont weder sich noch Gegner. Hat auch eine gute Grundschnelligkeit. Mal schauen, ich denke, er ist ein Spieler der uns überraschen kann.“

Torberg*1911: „Ich bin auch voller Hoffnung bei ihm, ein dynamischer robuster kopfball- und spielstarker Außenspieler wäre echt ein Upgrade – hoffentlich nicht ernüchternd wie Cavlan, Cuevas, Zwierschitz, denen man ja auch teilweise diese Attribute gab.“

veilchen27: „Ich halte das im Rahmen unserer Möglichkeiten für einen guten Transfer – und zwar aus drei Gründen:

1. Gab es wohl noch selten einen Legionär, den das Trainerteam vor seinem ersten Training so gut kannte. Unser Co-Trainer Breu hat ihn schon vor 10 Jahren im U17-Nationalteam trainiert und seitdem begleitet…

2. Er war in den letzten fünf Saisonen bei verschiedensten Vereinen unumstrittener Stammspieler und in nahezu jedem Spiel im Einsatz. Das heißt, er ist topfit, steht voll im Saft und in der Spielpraxis, kann sofort helfen.

3. Mit Teigl und Martins haben wir da jetzt ein spannendes Duo auf der Außenbahn, wobei beide auch im Mittelfeld spielen können (v.a. Teigl). Mein erster Eindruck ist, dass das ein Upgrade zum Duo Teigl und Zwierschitz ist.

In Luxemburgs A-Nationalteam hat er den Kapitän als Stammspieler verdrängt und spielt nun meist als Rechtsverteidiger in einer Fünferkette, was nochmals offensiver als in einer Viererkette ist. Beim 1:0-Auswärtssieg in Irland war er einer der Aktivposten. Er kommt aus keiner Akademie, in einem Forum wurde er als „Straßenkicker“ mit guter Technik, aber ausbaufähiger Passqualität und Schwächen im defensiven Stellungsspiel beschrieben

Was für uns also ein bisschen als eine unbekannte „Wundertüte“ wirkt, ist tatsächlich ein Spieler, den unser Co-Trainer seit über einem Jahrzehnt kennt, der im besten Fußballalter ist, der voll im Saft steht und der ein ganz interessanter, agiler und wuchtiger Spielertyp ist. Dadurch ziehe ich ein positives Fazit und freue mich über diesen Transfer! Servas, Marvin!“

viola lion: „Ein Spieler der seine Schwächen im Pass- und Positionsspiel hat, bei einem Trainer der erst am Freitag davon gesprochen hat, dass ihm sauberes Pass- und Positionsspiel besonders wichtig sind.“

Dim: „Ein bisserl skeptisch bin ich ja. Aber wenn man unsere Außenverteidiger der letzten Jahre ansieht kann er ja eigentlich nur besser sein.“

behave yourself: „Jetzt wo er hier ist gehe ich einfach vom Besten aus, und dass ihn jemand mit Ahnung gescoutet hat. Gemeinsam mit Teigl dürften wir dann eine ziemlich lautstarke rechte Außenbahn haben, auch nicht schlecht.“

ForzaViola71: „Willkommen beim geilsten Club der Welt. Seine Robustheit sollte uns auf jeden Fall weiterhelfen und an seiner Art zu attackieren kann ja gearbeitet werden. Martel hat ja auch nach den ersten Spielen ganz schnell gemerkt, dass er sich zurücknehmen muss. Das ist mir immer noch lieber als umgekehrt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Verpflichtung von Marvin Martins.

