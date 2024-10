Was wurde aus den einstigen Supertalenten? – Marc Sand (4)

In einer Zeit, in der österreichische Talente im Nachwuchs deutscher Bundesligaklubs eher rar waren, wechselte der Angreifer Marc Sand 18-jährig vom FC Kärnten nach...

In einer Zeit, in der österreichische Talente im Nachwuchs deutscher Bundesligaklubs eher rar waren, wechselte der Angreifer Marc Sand 18-jährig vom FC Kärnten nach Bochum, spielte dort in der zweiten Mannschaft, schaffte den Sprung in die „Einser“ allerdings nicht. Als eines der größten Stürmertalente Österreichs gehandelte, sicherte sich die Wiener Austria für den Herbst 2008 leihweise die Dienste Sands, aber über Spiele in der zweiten Mannschaft kam der heute 36-jährige Villacher nicht hinaus.

Sand verließ Bochum schließlich, wechselte zunächst zu Austria Kärnten und später nach Pasching, wo er mit acht Toren in 14 Regionalligapartien seine treffsicherste Zeit hatte. Aber nur eineinhalb Jahre nach seinem Bochum-Aus versuchte er sich ein weiteres Mal in Deutschland, bestritt 13 Spiele für Dynamo Dresden, dann 16 Partien für die zweite Mannschaft von Bayer Leverkusen. Mit insgesamt sechs Toren in dieser Saison 2010/11 hielt sich aber auch hier der Erfolg in Grenzen.

Danach spielte Sand noch für Kapfenberg und Austria Klagenfurt, als er bereits kurz vor seinem 25. Geburtstag in die Niederungen des österreichischen Unterhauses wechselte. Zunächst verdingte er sich ein halbes Jahr in Wernberg und spielte danach fünf Jahre lang für Rosegg, wo er auch Spielertrainer war.

2018 folgte ein Transfer zur Spielgemeinschaft ASKÖ Schiefling/ASKÖ St. Egyden, wo er ebenfalls als Spielertrainer fungierte. Im Frühjahr 2021 wechselte Sand noch an den Wörthersee, wo er eineinhalb Jahre für die ATUS Velden kickte, ehe er seine Schuhe im Sommer 2022 im Alter von 34 Jahren an den Nagel hing.

Er ist ein gutes Beispiel für falsche Entscheidungen eines großen Talents: Am Ende kam Sand nur auf 32 Spiele in der österreichischen Bundesliga und vier Tore – und das obwohl er im Alter von 18 Jahren bereits in der deutschen Bundesliga in einer Partie gegen Hannover 96 für den VfL Bochum auf der Bank saß…