Was wurde aus den „Rapid-Gerüchten“? (1)

In den letzten Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte über Neuzugänge bei österreichischen Topklubs, aus denen schließlich doch nichts wurde. Wir sehen uns in dieser Serie an, wie sich die Spieler seitdem entwickelten, die schlussendlich nicht in Österreich landeten. Hierfür gehen wir zurück bis ins Jahr 2022 und arbeiten die Transfergerüchte bis zur letzten Wintertransferperiode auf.

Weil Rapid in den letzten Saisonen immer wieder viel umbaute, gab es rund um die Hütteldorfer zahlreiche Gerüchte. Die Rapid-Gerüchte der letzten zwei Jahre werden wir deshalb in fünf Teilen beleuchten und liefern euch hier den ersten.

Taika Nakashima

Im Mai 2022 kam das Gerücht auf, dass Rapid Interesse am „japanischen Haaland“ Taika Nakashima haben soll. Der heute 22-jährige Stürmer spielte damals für Consadole Sapporo in der höchsten Spielklasse Japans, wo er allerdings hauptsächlich im Cup traf und in der Meisterschaft ausschließlich auf Einwechslungen kam. Genauso verlief auch seine Leihe mit Nagoya Grampus 8 im Herbst 2023.

Der 188cm große Angreifer gehört auch heute noch Sapporo, wurde aber für die Saison 2024 an den Zweitligisten Fujieda verliehen, wo er ebenfalls nur Reservist ist und in acht Spielen – davon nur eine Cup-Partie von Beginn an, sonst von der Bank – einen Treffer erzielte.

Nakashimas Vertrag in Sapporo endet im kommenden Jänner und es ist nicht anzunehmen, dass der kraftvolle Stürmer eine denkwürdige Karriere hinlegen wird.

Everton Felipe

Ebenfalls im Mai 2022 wurde auch der brasilianische Zehner Everton Felipe bei Rapid ins Spiel gebracht. Dieser spielte damals für den Zweitligisten Sport Recife und wurde eher von Managern oder brasilianischen Medien als Gerücht gestreut.

Viel war am Interesse Rapids also definitiv nicht dran und Everton war wohl eher ein Spieler, der als Email nach Hütteldorf flatterte, die dann wiederum in die Rundablage verfrachtet wurde. Nachdem der heute 26-jährige Brasilianer noch kurzzeitig unterklassig bei Retro-PE spielte, beendete er im vergangenen Jänner seine Karriere…

Branimir Cipetic

Deutlich konkreter war das grün-weiße Interesse beim bosnischen Rechtsverteidiger Branimir Cipetic, der zum Zeitpunkt des Rapid-Interesses bei Lokomotiva Zagreb spielte und bereits so gut wie fix Rapid-Spieler war. Cipetic bestand allerdings den Medizincheck nicht, weshalb Rapid stattdessen den Slowaken Martin Koscelnik verpflichtete.

Cipetic blieb daraufhin noch ein Jahr bei Lokomotiva und war dort weiterhin Stammspieler und wechselte im Sommer 2023 nach Ungarn zu Kisvarda, wo er in seiner ersten Saison mit fünf Toren und fünf Assists in 34 Spielen durchaus überzeugen konnte. Seit seinem erfolgslosen Rapid-Medizincheck war er übrigens nie verletzt.

Yan Yusupov

Beim jungen Israeli Yan Yusupov dachte man auch bereits, dass der Stürmer sehr bald Grün-Weiß tragen würde. Social-Media-Videos zeigten den 173cm großen Linksfuß bereits beim Trainings in Rapids Kraftkammer. Nach dem Probetraining im Prater wurde es aber wieder still um den Youngster und er spielte in weiterer Folge für die U19 von Beitar Jerusalem in der UEFA Youth League.

Sein Vertrag in Jerusalem läuft noch ein Jahr – und in diesem Jahr soll er nun den nächsten Schritt machen. Yusupov wurde in die erste Elf befördert und somit auf seine ersten Einsätze in der israelischen Ligat ha’Al kommen.