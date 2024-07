Was wurde aus den „Rapid-Gerüchten“? (2)

In den letzten Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte über Neuzugänge bei österreichischen Topklubs, aus denen schließlich doch nichts wurde. Wir sehen uns in...

Weil Rapid in den letzten Saisonen immer wieder viel umbaute, gab es rund um die Hütteldorfer zahlreiche Gerüchte. Die Rapid-Gerüchte der letzten zwei Jahre werden wir deshalb in fünf Teilen beleuchten. Hier bereits der Zweite, unter anderem mit Spielern, an denen von Rapids Seite reges Interesse bestand.

Aaron Opoku

Das Interesse Rapids am heute 25-jährigen Deutsch-Ghanaer Aaron Opoku war im Sommer 2022 bereits sehr ernst. Damals gehörte Opoku dem Hamburger SV und hatte gerade eine starke Saison beim VfL Osnabrück hinter sich, in der er in der 3. Liga auf drei Tore und 15 Assists kam.

Für den Linksaußen ging es aber nicht nach Hütteldorf, sondern nach Kaiserslautern: Die Roten Teufel vom Betzenberg bezahlten um August 2022 eine Ablöse in Höhe von 200.000 Euro an den HSV und holten Opoku in die zweite deutsche Leistungsklasse. Bereits in seinem dritten Spiel für die Lauterer flog er wegen einer Tätlichkeit mit einer glatten roten Karte vom Platz, die ihn gleich für fünf Spiele zum Zuschauen zwang. Unterm Strich kam er dennoch auf 24 Pflichtspiele, zwei Tore und vier Assists.

In der vergangenen Saison 2023/24 kam er auf drei Tore und zwei Assists in 27 Spielen und fehlte im Winter zwei Monate wegen einer Patellasehnenreizung. Auch in der kommenden Saison wird der inverse Winger Rot tragen.

Nikola Sekulov

Auch für den nordmazedonisch-stämmigen Italiener Nikola Sekulov soll der SK Rapid ein Angebot abgegeben haben. Das wiederum war im Februar 2023 der Fall – etwa ein halbes Jahr nachdem auch der FC Basel Interesse am Rechtsaußen bekundete.

Sekulov blieb allerdings im Nachwuchs von Juventus, wo er für die U23-Mannschaft insgesamt auf beachtliche 103 Pflichtspieleinsätze kam und 19 Tore und sechs Assists erzielte. Für den Herbst 2023 wurde er an den Zweitligisten Cremonese verliehen, wo er über drei Einsätze nicht hinauskam und im Jänner kehrte er wieder zu Juve zurück, wo er im April 2024 sogar seinen Vertrag um drei weitere Jahre verlängerte, kurz nachdem er ein zehnminütiges Serie-A-Debüt für die „Alte Dame“ gab.

Vor allem seine starken Leistungen im Frühling 2024 könnten nun dazu führen, dass der 22-Jährige ein vollwertiges Kadermitglied bei Juventus wird.

Filippo Distefano

Das im März 2023 aufgekommene Interesse Rapids an Filippo Distefano aus der U19-Mannschaft der AC Fiorentina war hingegen weniger konkret. Der Offensiv-Allrounder, der zwei Spiele für die Kampfmannschaft der Fiorentina bestritt, wurde schließlich für die gesamte Saison 2023/24 an den Zweitligisten Ternana verliehen, wo er in 35 Spielen sieben Tore und zwei Assists machte. Für die neue Saison kehrt der 20-Jährige nach Florenz zurück.

Alieu Fadera

Ein echter Rapid-Wunschspieler war der Gambier Alieu Fadera von Zulte-Waregem – aber schon bald wurde klar, dass Rapid wohl keine Chance auf den zweifachen gambischen Nationalspieler haben wird. Mehrere englische Klubs waren ebenfalls im vergangenen Sommer an Fadera interessiert und den Zuschlag bekam schließlich der KRC Genk – gegen eine Ablöse von vier Millionen Euro.

Noch ist der Linksaußen aber nicht so richtig in Genk angekommen. Über die gesamte Saison 2023/24 kam er zwar auf 35 Einsätze, aber nur knapp 1.800 Spielminuten. Fadera kam also häufig nur von der Bank, brachte es auf drei Tore und vier Assists. Sein Vertrag beim belgischen Top-Klub läuft noch bis Sommer 2027.