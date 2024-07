Was wurde aus den „Salzburg-Gerüchten“? (1)

In den letzten Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte über Neuzugänge bei österreichischen Topklubs, aus denen schließlich doch nichts wurde. Wir sehen uns in...

In den letzten Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte über Neuzugänge bei österreichischen Topklubs, aus denen schließlich doch nichts wurde. Wir sehen uns in dieser Serie an, wie sich die Spieler seitdem entwickelten, die schlussendlich nicht in Österreich landeten. Hierfür gehen wir zurück bis ins Jahr 2022 und arbeiten die Transfergerüchte bis zur letzten Wintertransferperiode auf.

Wir machen in unserer Serie mit Red Bull Salzburg weiter, bei denen einige hochinteressante mögliche Neuzugänge im Gespräch waren. Auch hier teilen wir die Gerüchte der letzten zwei Jahre auf drei Artikel auf.

Ersin Destanoglu

Lyon, Nizza, Ajax und Schalke waren bei Besiktas-Torhüter Ersin Destanoglu bereits abgeblitzt – im Sommer 2022 soll dann auch Red Bull Salzburg ein Angebot in Höhe von sechs Millionen Euro für den türkischen Keeper abgegeben haben. Der Vertrag des 195cm-Torhüters lief dabei aber nur noch bis Sommer 2023.

Besiktas blieb hart, verkaufte den heute 23-Jährigen nicht und verlängerte schließlich auch seinen Vertrag bis 2026. Für Destanoglu lief es aber nicht nach Wunsch weiter: Die Saison 2022/23 startete er noch als Besiktas’ „Einser“, danach verlor er seinen Platz am heutigen türkischen Teamtorhüter Mert Günok. Zwischen Sommer 2022 und Sommer 2024 stand Destanoglu nur in 25 Pflichtspielen im Kasten von Besiktas und auch die kommende Saison wird das Ex-Salzburg-Target als „Zweier“ gehen.

Dario Osorio

Hoch im Kurs stand bei den Roten Bullen im Sommer 2022 die damals 18-jährige chilenische Sprintrakete Dario Osorio, der zu diesem Zeitpunkt bereits Nationalspieler seines Landes war und für Universidad de Chile spielte. Allerdings konnte man den Rechtsaußen nicht nach Salzburg lotsen und bald waren auch zahlreiche andere Klubs am jungen Chilenen dran: Sporting Lissabon, Wolverhampton, Bayer Leverkusen und Sassuolo waren die weiteren Interessenten im Sommer 2022.

Im Jänner 2023 stiegen auch noch Mönchengladbach, Aston Villa, der AC Milan, sowie etwas später Leicester City ins Werben um den Chilenen ein. Dieser verschmähte die Topklubs allerdings und entschied sich im Sommer 2023 für einen Wechsel zu einem klassischen Ausbildungsverein.

Der dänische Topklub Midtjylland bezahlte 5,2 Millionen Euro Ablöse für Osorio und stattete ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2028 aus. Bereits in seiner ersten Saison in Dänemark kam er auf acht Tore und zwei Assists in 24 Pflichtspielen – und wird damit heute bereits nahezu unleistbar sein.

Hakon Arnor Haraldsson

Als sich Red Bull Salzburg im Jänner 2023 für den isländischen Jungstar Hakon Arnor Haraldsson interessierte, spielte dieser noch für den FC Kopenhagen. Zu einem Transfer kam es allerdings nicht und ein halbes Jahr später wechselte Haraldsson nach Frankreich. Der LOSC Lille bezahlte 15 Millionen Euro für den mittlerweile 19-fachen Nationalspieler.

Der 21-Jährige aus Akranes, der bei Lille bis 2028 unterschrieb, kam in seiner ersten Saison auf fünf Tore und sechs Assists in 38 Partien und bereitete dabei im Achtelfinale der Conference League auch zwei Tore gegen Sturm Graz vor.

Yarek Gasiorowski

Im Mai 2023 soll der polnisch-stämmige Spanier Yarek Gasiorowski, der als eines der größten Talente seines Jahrgangs weltweit galt, bereits kurz vor einem Wechsel nach Salzburg gestanden haben. Daraus wurde allerdings nichts und der Innenverteidiger und spanische U19-Teamspieler stieg kurz darauf in die Kampfmannschaft des Valencia CF auf.

Für den kriselnden Klub aus Valencia bestritt Gasiorowski mittlerweile 16 Pflichtspiele und da sein Vertrag noch ein Jahr läuft (mit Option auf zwei weitere Jahre), dürfte der 19-Jährige noch ein wenig bei den „Fledermäusen“ bleiben.