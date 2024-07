Was wurde aus den „Sturm-Gerüchten“? (1)

In den letzten Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte über Neuzugänge bei österreichischen Topklubs, aus denen schließlich doch nichts wurde. Wir sehen uns in...

In den letzten Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte über Neuzugänge bei österreichischen Topklubs, aus denen schließlich doch nichts wurde. Wir sehen uns in dieser Serie an, wie sich die Spieler seitdem entwickelten, die schlussendlich nicht in Österreich landeten. Hierfür gehen wir zurück bis ins Jahr 2022 und arbeiten die Transfergerüchte bis zur letzten Wintertransferperiode auf.

Wir starten mit Meister Sturm Graz, deren Transfergerüchte der letzten zwei Jahre in drei Tranchen beleuchten.

Onni Valakari

Im Sommer 2022 war nicht nur Sturm Graz, sondern auch der damalige polnische Meister Rakow Czestochowa am finnischen Spielmacher Onni Valakari dran. Bereits ein Jahr zuvor hatten Red Bull Salzburg und der AC Milan den heute 24-Jährigen vom zyprischen Klub Pafos auf dem Zettel.

Der 11-fache finnische Teamspieler wirkte also wie ein baldiger Top-Export, spielt heute aber immer noch auf Zypern. Nach seinen zwei Supersaisonen bei Pafos, die das Interesse der vorher genannten Klubs weckten, ging es mit dem Linksfuß eher bergab. Er war zwar weiterhin Stammspieler bei Pafos, agierte aber nicht mehr so dominant, wie in seinen beiden besten Saisonen. 2022/23 kam er auf acht Tore und sechs Assists, 2023/24 auf sieben Tore und einen Assist.

Pafos nützte die leichte Formschwäche aus und verlängerte seinen Vertrag Ende 2022 bis Sommer 2026. Zudem dürften die Ablöseforderungen der Zyprer zu hoch gewesen sein, weshalb Valakari auch heute noch für den kleinen zyprischen Klub spielt.

Mitja Ilenic

Der junge slowenische Rechtsverteidiger Mitja Ilenic war im Jänner 2023 ein Thema bei den Grazern, nachdem er bereits 17-jährig unangefochtener Stammspieler bei seinem Heimatklub Domzale war.

Zu einem Transfer nach Graz kam es allerdings nicht und Ilenic entschied sich genau ein Jahr nach dem Sturm-Interesse für einen Wechsel in die USA. Domzale erhielt eine Million Euro Ablöse vom New York City FC, der den Slowenen bis Jahresende 2026 band. Im vergangenen Jänner debütierte Ilenic schließlich auch für die slowenische Nationalmannschaft.

Der heute 19-Jährige ist in New York Stammspieler und kam in 1 ½ Jahren bis dato auf 41 Pflichtspiele und zwei Assists.

Gonzalo Tapia

Ende 2022 soll der SK Sturm Graz an einem Transfer des chilenischen Rechtsaußen Gonzalo Tapia von Universidad Católica gebastelt haben. Der heute 22-Jährige soll anhand einer Ausstiegsklausel um etwa zwei Millionen Euro zu haben gewesen sein.

Zu einem Transfer kam es allerdings nicht und Tapia spielt auch heute noch bei seinem chilenischen Stammklub, für den er mittlerweile in 103 Spielen 18 Tore und neun Assists beisteuerte. Tapia, dessen Vertrag noch bis Ende des Jahres läuft, wurde zudem erstmalig in den chilenischen Teamkader einberufen, bestritt allerdings noch keine Partie.

Prince Ndlovu

Das simbabwische Talent Prince Ndlovu war bereits beim SK Sturm im Probetraining, wurde aber nach drei Wochen wieder nach Hause geschickt. Medienberichten zufolge, stellte Sturm dem damals 17-Jährigen ein weiteres Probetrainings in Aussicht, wenn er an Muskeln und Gewicht zulegen würde.

Seitdem spielt Ndlovu wieder für seinen Stammklub Highlanders, wo er weiterhin ein Leistungsträger ist. Zu weiteren Probetrainings in Europa kam es allerdings nicht und Videos zeigen, dass er auch heute noch ausgesprochen filigran wirkt.