Was wurde aus den „Sturm-Gerüchten“? (3)

In den letzten Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte über Neuzugänge bei österreichischen Topklubs, aus denen schließlich doch nichts wurde. Wir sehen uns in dieser Serie an, wie sich die Spieler seitdem entwickelten, die schlussendlich nicht in Österreich landeten. Hierfür gehen wir zurück bis ins Jahr 2022 und arbeiten die Transfergerüchte bis zur letzten Wintertransferperiode auf.

Wir beenden unseren ersten Serienteil über Meister Sturm Graz, deren Transfergerüchte der letzten zwei Jahre wir in drei Tranchen beleuchten. Hier nun der letzte Teil über die jüngsten Transfergerüchte rund um den SK Sturm Graz.

Salim Diakité

Als Sturm Graz im vergangenen Juli Interesse am malisch-französischen Rechtsverteidiger Salim Diakité bekundete, kickte dieser noch für den kleinen Klub Ternana. Einen größeren Wechsel innerhalb der italienischen Serie B vollzog der gebürtige Franzose ein halbes Jahr später.

Diakité wechselte im Jänner 2024 nach Palermo, das 1,4 Millionen Euro Ablöse für den 186cm großen Rechtsfuß bezahlte. Dort machte der kraftvolle Außenverteidiger noch einmal einen merklichen Sprung, erzielte in seinen ersten 18 Partien für Palermo drei Tore und einen Assist und debütierte im Juni für die Nationalmannschaft Malis. Das Ziel für die neue Saison heißt Serie-A-Aufstieg: In der vergangenen Spielzeit war Palermo knapp in den Playoffs gescheitert.

Fily Traoré

Mit Salzburg, Sturm und der Admira sollen gleich mehrere österreichische Klubs letzten Winter Gefallen am malischen Mittelstürmer Fily Traoré gefunden haben. Der heute 23-Jährige spielt im Kongo für den Großklub TP Mazembe und in Malis U23-Nationalelf.

Zu einem Österreich-Transfer kam es nie und Traoré scheint aktuell vor einem Wechsel nach Marokko zu stehen. Raja Casablanca soll den durchschlagsstarken Stürmer holen zu wollen. In seinem Fall ist allgemein anzunehmen, dass sein deutscher Spielermanager ihn immer wieder in Europa anbot, das Interesse der Klubs aber kein natürlich gewachsenes oder gescoutetes war.

Sekou Sylla

Feyenoord, Anderlecht, Le Havre – und auch der SK Sturm Graz. So die Interessenten am guineischen Linksverteidiger Sekou Sylla, der im Jänner beim Afrika Cup zu beobachten war. Der 25-jährige gebürtige Niederländer spielte damals noch für den niederländischen Zweitligisten Cambuur, für den er in 38 Pflichtspielen auf zwei Tore und vier Assists kam.

Nachdem Cambuur aber den sofortigen Wiederaufstieg in die Eredivisie klar verpasste und sogar näher an den Abstiegsrängen war, verlängerte Sylla seinen Vertrag beim niederländischen Klub nicht. Seit Anfang Juli ist der Linksfuß demnach auf Klubsuche und ablösefrei zu haben.

Leo Walta

Im vergangenen März soll der mittlerweile 21-jährige Finne Leo Walta ein Thema beim SK Sturm Graz gewesen sein. Der Nordsjaelland-Spieler damals an den schwedischen Klub Mjällby verliehen und wusste dort im zentralen Mittelfeld durchaus zu überzeugen.

Der Mittelfeldmann wechselte allerdings nicht nach Graz, sondern entschied sich für einen langfristigen Verbleib in Schweden. Allerdings nicht bei Mjällby, sondern beim IK Sirius, der den Finnen gleich bis Sommer 2028 band. Für den Mittelständler kam er bisher auf elf Einsätze und schaffte von hier aus den Sprung in die finnische Nationalmannschaft, für die er im Juni seine ersten beiden Spiele bestritt.