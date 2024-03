Was wurde aus: Tai Baribo

Was wurde aus

Im Zuge einer kleinen Serie haben wir uns einige der interessantesten Bundesliga-Legionäre der letzten Jahre herausgepickt und verfolgen ihre Karrieren. Was wurde aus den Torjägern der letzten Jahre? Wo spielen sie heute? Und wie erfolgreich waren sie nach ihrer Zeit in Österreich?

Heute geht es um einen Torjäger des Wolfsberger AC, der nach seinem Österreich-Aus eine schwere Zeit durchlebte.

Tai Baribo

Der 26-jährige Israeli Tai Baribo kam im Sommer 2021 ablösefrei von Maccabi Petah Tikva ins Lavanttal. Es war ein Transfer mit geringem Risiko, aber Baribo überzeugte auf Anhieb und wurde beim WAC zu einem echten Goalgetter.

In zwei Saisonen brachte es der Israeli auf 73 Pflichtspiele, in denen er für den WAC 37-mal netzte und sieben weitere Tore vorbereitete. Damit spielte sich Baribo sogar über den WAC ins israelische Nationalteam, wo er bis dato drei Tore in 14 Spielen erzielte und immer noch zum Stamm zählt.

Interesse für Baribo gab es bereits während seiner WAC-Zeit vor allem aus Nordamerika. So bissen sich etwa im Jänner 2023 die Vancouver Whitecaps die Zähne aus – der WAC behielt den Stürmer noch für ein halbes Jahr. Im Juli war es dann aber doch soweit und Baribo einigte sich mit Philadelphia Union.

Der Transfer ging Anfang August 2023 über die Bühne und Philadelphia hoffte auf einen Stürmer, der sofort funktionieren würde, weil auch „Einserstürmer“ Mikael Uhre aus Dänemark im Jahr 2023 nicht mit der Torquote aufwartete, die man sich erhoffte.

Aber bis jetzt lief es für Baribo, für den der WAC eine Ablösesumme in Höhe von 1,4 Millionen Euro lukrierte, noch alles andere als erfolgreich. Im Jahr 2023 kam er nur zu sechs Einsätzen für den MLS-Klub, davon gerade mal einer von Beginn an. In der Saison 2024 saß er ausschließlich auf der Bank und wartet noch auf sein Saisondebüt.

Ob Baribo seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag in Philadelphia erfüllen wird, ist demnach mehr als fraglich. Möglicherweise könnte er schon bald wieder zu einem Thema bei europäischen – vielleicht sogar österreichischen – Interessenten werden…