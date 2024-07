Wechselt Salzburg-Innenverteidiger Oumer Solet nach Spanien?

Gestern berichteten wir, dass der Wechsel des Salzburger Innenverteidigers Strahinja Pavlovic zum AC Milan bevorsteht. Der Serie-A-Klub wird inklusive Bonuszahlungen rund 20 Millionen Euro...

Gestern berichteten wir, dass der Wechsel des Salzburger Innenverteidigers Strahinja Pavlovic zum AC Milan bevorsteht. Der Serie-A-Klub wird inklusive Bonuszahlungen rund 20 Millionen Euro an den österreichischen Vizemeister überweisen. Nun könnte auch der zweite Stamm-Innenverteidiger den Klub verlassen.

Der 24-jährige Innenverteidiger aus Frankreich soll schon seit geraumer Zeit Wechselabsichten hegen und den nächsten Karriereschritt machen wollen. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet nun, dass Villarreal CF Interesse an einer Verpflichtung hat und die Verhandlungen mit RB Salzburg aufnahm:

🚨🟡 EXCL: Villarreal open talks with RB Salzburg for centre back Omar Solet as initial proposal is ready. Negotiations ongoing for fee around €8.5m plus add-ons, personal terms to be discussed. pic.twitter.com/hzl4g6DNV6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024

Der spanische La-Liga-Klub soll demnach 8,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Innenverteidiger bieten.

Solet nur Plan B

Ganz so fix ist es allerdings noch nicht, denn wie die spanische Tageszeitung AS berichtet, ist Oumer Solet nur Plan B für Villarreal. Dort würde man nämlich in erster Linie den kolumbianischen Innenverteidiger Yerson Mosquera fix verpflichten wollen, oder zumindest noch einmal ausleihen. Mosquera steht bei Wolverhampton unter Vertrag und war leihweise im vergangenen Halbjahr an Villarreal verliehen, wo er einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Mosquera möchte zu Villarreal wechseln, da er bei Wolverhampton in der kommenden Saison wohl nur eine untergeordnete Rolle spielen wird. Der Kolumbianer soll aber auch bei seinem aktuellen Arbeitgeber geschätzt werden und es könnten zudem noch weitere Angebote für ihn von anderen Vereinen geben, bei denen Villarreal möglicherweise nicht mitziehen könnte.

Deshalb beschäftigt sich der Klub mit Alternativen und sollte die Rückkehr von Mosquera nicht klappen, soll der Salzburger Solet weit oben auf der Wunschliste stehen. Allerdings drängt die Zeit und sowohl Solet als auch RB Salzburg werden wohl bald Klarheit haben wollen, wie es weitergeht. Auf RB Salzburg warten immerhin schon bald die neuen Aufgaben – nicht nur in der österreichischen Bundesliga, wo man bereits am Freitagabend auf Aufsteiger GAK treffen wird, sondern auch in der Champions-League-Qualifikation, wo am 6. August das Heimspiel gegen den FC Twente wartet.

Da neben einem möglichen Solet-Abgang mit Pavlovic fix ein Führungsspieler fehlen wird, wird der Verein reagieren müssen und Qualität auf der Innenverteidiger-Position verpflichten müssen. Oumer Solet war immerhin lange Zeit neben Pavlovic für das starke Abwehrzentrum der Salzburger verantwortlich. In der vergangenen Saison hatte man aber immer wieder das Gefühl, dass er nicht sein gesamtes Potential abruft, was durchaus damit zusammenhängen könnte, dass er in eine Top-Liga hätte wechseln wollen. Solet wurde Anfang Juli die Erlaubnis erteilt mit anderen Klubs zu verhandeln und er reiste auch nicht ins Trainingslager nach Saalfelden mit.