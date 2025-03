Wiener Austria an WSG-Innenverteidiger interessiert

Laut Berichten von Sky Sports Austria soll die Wiener Austria Interesse an WSG-Innenverteidiger Jonas David Interesse haben. Wir wollen uns ansehen, was an diesem...

Laut Berichten von Sky Sports Austria soll die Wiener Austria Interesse an WSG-Innenverteidiger Jonas David Interesse haben. Wir wollen uns ansehen, was an diesem Gerücht dran ist.

Einer der Hauptgründe für den sportlichen Höhenflug der Veilchen ist die kompakte Innenverteidigung. Die Dreierkette, die in Bestbesetzung aus Routinier Aleksandar Dragovic, Tin Plavotić und Johannes Handl besteht, steht meistens sehr gut und lässt wenige Chancen zu. Stand heute kann man auch davon ausgehen, dass dieses Trio in der kommenden Saison die Abwehrkette der Wiener bilden wird, es sei denn, es gelingt der Austria, Handl oder Plavotić für eine lukrative Ablösesumme zu verkaufen

Haben Galvao und Meisl eine Zukunft in Violett?

Etwas anders sieht es beim Brasilianer Lucas Galvao aus, dessen Vertrag im Sommer auslaufen wird, und wo die Zeichen eher auf Abschied stehen dürften. Weitere Alternativen im Abwehrzentrum sind der Routinier Philipp Wiesinger und die Talente Dejan Radonjic und Aleksa Ilic, die aktuell beim SV Stripfing Spielpraxis sammeln sollen, so wie der 24-jährige Matteo Meisl, der in der Kampfmannschaft der Austria ebenfalls keinen Platz hatte und eine Liga weiter unten spielen muss.

Auf den ersten Blick ist die Kaderdichte in der Abwehr durchaus hoch und man wird abwarten müssen, was die Wiener mit Galvao und Meisl tatsächlich vorhaben. Sollten beide den Klub verlassen und traut man Radonjic und Ilic den Sprung in die Profimannschaft nicht zu, dann wäre durchaus Handlungsbedarf in der Innenverteidigung gegeben.

Die bisherige Karriere des Jonas David

Jonas David begann seine Fußballkarriere bei Meiendorfer SV, wechselte 2013 zu Eintracht Norderstedt und schließlich 2014 in die Jugend von Hamburger SV, wo er auch bei den Profis debütierte. Trotz eines Dreijahresvertrags im September 2018, hatte er Schwierigkeiten, sich als Stammspieler zu etablieren und spielte häufiger für die zweite Mannschaft. In der Saison 2019/20 wurde er an Würzburger Kickers verliehen, verpasste jedoch den Rest der Saison aufgrund einer Verletzung. Nach seiner Rückkehr zum HSV verlängerte er seinen Vertrag bis 2024 und wurde unter Trainer Tim Walter häufiger eingesetzt, wurde aber von einer Muskelverletzung wieder zurückgeworfen. Im August 2023 wechselte David leihweise zu Hansa Rostock, bestritt 15 Spiele und stieg in die 3. Liga ab. Nach Ablauf der Leihe wurde sein Vertrag mit dem HSV im September 2024 aufgelöst, woraufhin er im November 2024 ablösefrei als vereinsloser Spieler zur WSG Tirol wechselte.

Auf diesen Positionen gibt es Handlungsbedarf

Es gibt auch weitere Positionen wo die Austria Handlungsbedarf hat. Im Sturm laufen die Leihverträge von Malone und Prelec aus, wobei man sich insbesondere bei Malone sicherlich um eine Fixverpflichtung bemühen wird. Matteo Pérez Vinlöf wird auf der linken Abwehrseite auch nicht zu halten sein, da der 19-Jährige schon Interesse aus dem Ausland geweckt haben soll. Auch im zentralen Mittelfeld wird es Handlungsbedarf geben – Potzmanns Vertrag läuft aus und neben Fitz könnte auch ein Abgang von Barry Geld in die Austria-Kassa spülen. Da Wustinger auch zu Beginn der kommenden Saison noch nicht einsatzbereit sein wird, ist das Austria-Mittelfeld mit Fischer, Maybach und Wels in diesem Szenario eher dünn besetzt.