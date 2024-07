Wiener Austria leiht erneut Bayern-Talent aus

Bei der Wiener Austria tat sich in den letzten Tagen einiges auf dem Transfermarkt. Nachdem der Angreifer Nik Prelec leihweise nach Favoriten wechselte, folgt nun die Verpflichtung eines weiteren Leihspielers.

Vergangene Saison lieh die Wiener Austria den Linksverteidiger Frans Krätzig vom FC Bayern München aus, der in der kommenden Saison als Leihspieler beim VfB Stuttgart tätig sein wird. Frans Krätzig überzeugte insbesondere in den ersten Wochen nach seinem Wechsel und brachte frische Impulse in die Austria-Mannschaft.

Fabrizio Romano verkündete als Erster, dass erneut ein Bayern-Talent für die Linksverteidiger-Position ausgeliehen wird:

🚨 Excl: Bayern have agreed on new deal for 2005 born talent Matteo Pérez Vinlöf, set to be signed until June 2027.

Pérez Vinlöf will then be loaned out to Austria Wien right after signing new contract, deal already agreed. pic.twitter.com/saUoSFeah2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024