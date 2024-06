William Bøving im Visier von Ligue-1-Aufsteiger

Laut dem französischen Fußballportal Tribune Stephanoise soll St. Etienne an der Verpflichtung von William Bøving interessiert sein. Wie ist dieses Gerücht einzustufen und würde...

Laut dem französischen Fußballportal Tribune Stephanoise soll St. Etienne an der Verpflichtung von William Bøving interessiert sein. Wie ist dieses Gerücht einzustufen und würde ein Transfer für alle Beteiligten Sinn ergeben?

William Bøving war in der vergangenen Saison beim SK Sturm Graz meistens gesetzt und schaffte es in der Liga auf 28 Einsätze, in denen er 1.583 Minuten auf dem Platz stand. Da er aber auch im Cup und Europacup zum Einsatz kam, stehen am Ende stolze 45 Einsätze, in denen er insgesamt sieben Tore und sechs Vorlagen beisteuerte. Traditionell starke Leistungen zeigt dabei der Däne in den Europacup-Begegnungen. Nachdem er schon in der Saison 2022/23 beim 2:2-Unentschieden gegen Lazio einen Doppelpack erzielte, traf er heuer auch gegen Sporting und Rakow, sowie bei den beiden Niederlagen in der Champions-League-Qualifikation gegen die PSV Eindhoven.

In der heimischen Meisterschaft war das Visier des jungen Dänen nicht immer gut eingestellt. In der aktuellen Saison brachte er es zwar auf fünf Assists, erzielte aber selbst nur zwei Tore in der Liga. Dass ihn sein Trainer Christian Ilzer und die Sturm-Fans dennoch sehr schätzen, liegt aber an seiner unermüdlichen Einsatzfreude. Der laufstarke Däne ist perfekt für das intensive Spiel gegen den Ball der Grazer geschaffen und spult viele Kilometer für seine Mannschaftskameraden ab.

Mit 21 Jahren ist er zudem in einem Alter, wo er noch viel Entwicklungspotential hat und eine Saison beim SK Sturm, der noch dazu in diesem Jahr in der Champions League spielen wird, würde ihm sicherlich guttun. Es war aber zu erwarten, dass auch für ihn das eine oder andere Angebot kommen könnte. Das Portal Tribune Stephanoise vermeldete auf Twitter, dass St. Etienne einen jungen dänischen Stürmer des SK Sturm Graz beobachten würde.

🚨 #MercatoASSE 🟢 🔜 La direction stéphanoise, cherchant en priorité un avant-centre, a surveillé un jeune attaquant danois de Sturm Graz en Autriche. pic.twitter.com/jYchxa3hAR — TRIBUNESTEPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) June 17, 2024

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei um Bøving und nicht um Biereth handelt, da zweiterer dem Arsenal FC gehört. Der SK Sturm Graz bemüht sich zwar um eine fixe Verpflichtung des Stürmers, doch aktuell steht er noch bei den Gunners unter Vertrag.

St. Etienne landete vergangene Saison in der Ligue 2 auf dem dritten Tabellenplatz und setzte sich in den Playoffs gegen Rodez und den FC Metz durch. Der Aufsteiger will sich auf mehreren Positionen verstärken, um in der höchsten Spielklasse Frankreichs konkurrenzfähig zu sein.