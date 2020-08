Wohlfahrt-Bestellung: Admira-Fans sorgen sich um Nachhaltigkeit

Franz Wohlfahrt ist der neue Geschäftsführer Sport bei der Admira. Die Admira-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum lassen ihrem Ärger über diese...

Franz Wohlfahrt ist der neue Geschäftsführer Sport bei der Admira. Die Admira-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum lassen ihrem Ärger über diese Entscheidung freien Lauf. Wir haben die Meinungen zusammengetragen.

Kritiker81: „Das wird noch schlimmer als angenommen.“

schallvogl: „Das kann man sich nicht mal mehr schön saufen, was da abgeht.“

tommu: „Einkaufspolitik abgeschlossen. Wohlfahrt im Tor. Soldo in der Verteidigung. Magath im Mittelfeld und Helmes im Sturm. Bitte meine Herren. Wer hätte sich das vor ca. 30 – 40 Jahren gedacht, dass die alle einmal bei Admira spielen!“

OstWest-Admiraner: „Das es sich um sehr unpopuläre Maßnahmen handelt steht außer Frage, ich würde jedoch nicht gleich sooooo schwarzmalen. Vielleicht wird es ja trotzdem eine gute und erfolgreiche Saison?!“

schallvogl: „Ich mach mir weniger um die heurige Saison Sorgen als um das, was danach kommt. Magath: Hat in Wolfsburg, Schalke und Fulham Ruinen hinterlassen. Wohlfahrt: Hat bei der Austria eine Ruine hinterlassen.“

lenny: „Uns wird ein Haufen Leute vorgesetzt, welche die beste Zeit vor langer Zeit erlebt haben. Das gilt für Magath und Soldo genauso wie für Maierhofer und Wohlfahrt. Als nächstes graben sie dann wohl den Otto Baric oder Toni Pfeffer aus…“

tommu: „Also Sympathie werden die handelnden Personen nicht bekommen. Und auch keine Zeit für Erfolge. Nach dem „Umsturz“ muss ab der ersten Runde geliefert werden. Ob es der Trainer ist, oder auch unser neuer 71-jähriger Sturm. Da müssen ab der ersten Runde sofort die Punkte her – die wir in dieser Saison brauchen werden! Keine Schonfrist – keine Ausreden!“

BertlSF95: „Auf alle Fälle wird es vielen leichter fallen, sollten wieder keine Zuseher erlaubt sein. Obwohl schon ewig keinen Fußball live im Stadion gesehen wegen Corona, geht er mir nach solchen Aktionen überhaupt nicht ab. Wenn es nach mir geht, könnte die Pause noch sehr lange dauern…“

Admira Wacker: „Wir haben den unfähigsten Trainer der Liga und machen wieder den Fehler mit dem in eine Saison zu gehen. Irgendwie kommt mir das von letzter Saison bekannt vor. Ohne Baumeister hätten wir nie den Klassenerhalt doch noch (glücklich) geschafft. Als Belohnung darf er weiter seine Freunderl (noch dazu nicht nur Spieler) in den Verein holen und wenn er dann entlassen wird, haben wir all den unnötigen Ballast weiter zu schleppen. Dieser Verein schafft es in kürzester Zeit, sich unsympathisch zu machen… Scheiß Vorstand, scheiß Trainer. Mir tun nur die Spieler leid…“

Admirakolus: „Wenn man die überwiegende Mehrheit der Beiträge so ernst deuten würde, wie sie hier formuliert wurden, dann müsste man sich als Admira Fan sofort vom Stadiondach stürzen, denn es herrscht der Weltuntergang. Bitte lassen wir die Kirche im Dorf! Wir haben eine Mannschaft, die sich nach den Abgängen einspielen muss, wir haben Zugänge, die man noch in keiner Weise einordnen kann und wir sind gut beraten, den Neuen eine Chance zu geben. Damit meine ich nicht nur die neuen Spieler, sondern auch den neuen Sportdirektor. Was ist denn das für eine unverschämte Abwertung? Teilweise liest man hier und in den sozialen Medien Beleidigungen auf unterstem Niveau, die man durchaus als „menschenverachtend“ interpretieren kann. Ich habe mit den Entwicklungen der letzten Tage keine Freude, aber aus Ärger über die Vorgänge den Neuen so einen Empfang zu bereiten, das haben sie sich nicht verdient! Und zu beurteilen, wie sich die Chancen in der nächsten Saison darstellen, ist ungefähr so schwer, wie welches COVID Mittel hierzulande als erstes eingesetzt werden wird.“

fidschi: „Das Wohlfahrt für den modernen Fußball ungeeignet ist, hat er mit Manfred Zsak unter Constantini ja eh bewiesen, wo man auf eine gute Frage eines Journalisten nur die beleidigte Leberwurst spielte, schon angedeutet. Jetzt darf er trotz katastrophalen Engagement bei der Austria das nächste Team in Grund und Boden fahren.“

schallvogl: „Das „Konzept“ Wohlfahrt und das „Konzept“ Magath in a nutshell: unstrukturiert haufenweise Spieler verpflichten – irgendwas Brauchbares wird schon dabei sein.“

