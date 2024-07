Wolfsberger AC verpflichtet U21-Teamspieler

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung des 22-jährigen Flügelspielers Angelo Gattermayer bekannt. Der 1,82 m große Rechtsfuß kam über die Jugend des FK...

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung des 22-jährigen Flügelspielers Angelo Gattermayer bekannt.

Der 1,82 m große Rechtsfuß kam über die Jugend des FK Austria Wien und des FAC in die Akademie des FC Admira Wacker, von wo aus er auch den Sprung in die Bundesliga schaffte. Nach einem Jahr in der 2. Liga folgte im vergangenen Sommer der Wechsel zum SV Waldhof Mannheim in die dritte deutsche Liga. Das Frühjahr der abgelaufenen Saison verbrachte der U21-Teamspieler auf Leihbasis beim SKU Amstetten in der 2. Liga, wo ihm in 14 Spielen drei Tore und drei Vorlagen gelangen.

In den letzten Tagen wusste der 22-Jährige als Testspieler zu überzeugen und wird nun vom SV Waldhof Mannheim verpflichtet. Unsere neue Nummer 7 unterzeichnet bei den Wölfen einen Vertrag bis 2026 (plus Option auf ein weiteres Jahr).

Herzlich willkommen im Lavanttal, Angelo!