WSG Tirol leiht Thomas Sabitzer ein zweites Mal

[ Pressemeldung WSG Tirol ]

Transferkracher! Einen Tag vor Schließung des Transferfensters schlägt die WSG Tirol neuerlich zu. Thomas Sabitzer wechselt für ein weiteres Jahr leihweise vom LASK nach Wattens.

Thomas Sabitzer ist wieder da! Einen Tag vor dem Ende der Transferzeit schloss sich der 21-jährige Offensivspieler, der beim LASK unter Vertrag steht und in Tirol bereits für Furore sorgte, neuerlich für eine Saison leihweise der WSG Tirol an. Mit neun Bundesligatoren in 33 Pflichtspieleinsätzen hatte Sabitzer im Vorjahr entscheidenden Anteil am größten Erfolg der WSG-Vereinsgeschichte.

Möglich wurde die neuerliche Leihe, weil der Offensivspieler seinen Vertrag in Linz um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängerte. Sabitzer wird im Sportzentrum Lindabrunn, wo sich Oswald & Co. nach dem Cupspiel in Traiskirchen auf die 7. Runde zur ADMIRAL Bundesliga vorbereiten, zur Mannschaft stoßen.

Stefan Köck (Sportmanager):

„Wir sind sehr froh, dass das mit Sabi noch geklappt hat. Er ist ein Spieler mit besonderer Qualität. Es hat mit ihm schon im Vorjahr sehr gut funktioniert. Und ich bin mir sicher, dass es auch heuer mit ihm funktionieren wird. Mein besonderer Dank geht an LASK-Präsident Siegmund Gruber, der die Leihe ermöglicht hat.“

Thomas Silberberger (Cheftrainer):

„Ich bin überglücklich, dass Sabi wieder bei uns ist. Er hat uns vor drei Monaten als einer der Top-Spieler in der österreichischen Bundesliga verlassen. Ich bin mir sicher, dass wir ihn wieder dorthin bringen werden.“

Thomas Sabitzer: