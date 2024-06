WSG Tirol zeigt Interesse an japanischem Box-to-Box-Midfielder

Die WSG Tirol soll Interesse an einem japanischen Mittelfeldspieler haben, der zuletzt mehrere Jahre in Osteuropa verbrachte. Der 26-jährige Takuto Oshima soll ablösefrei vom...

Wie das Sportportal „Laola1“ berichtet, soll Oshima ablösefrei nach Tirol wechseln. Der 175cm große Japaner spielte zuletzt zwei Jahre für Cracovia, wo er in 65 Spielen zwei Tore und vier Assists erzielte. Oshima gilt als Box-to-Box-Midfielder, der nominell auf der Sechserposition zum Einsatz kommt und in der polnischen Liga mit seiner Laufstärke und Umtriebigkeit, aber auch als guter Einfädler in Erscheinung trat.

Zuvor hatte Oshima, der auch als rechter Flügelverteidiger eingesetzt werden kann, 1 ½ Jahre in der Slowakei für Zemplin Michalovce gespielt und dort 48 Spiele bestritten (vier Tore, drei Assists). Oshima wechselte im Sommer 2020 in die Slowakei und kickte dort zuerst für den unterklassigen Klub Zupcany, nachdem er auch in Japan weitgehend nur auf Universitätslevel spielte.

Seine soliden Leistungen in Polen riefen nun aber gleich mehrere Klubs auf den Plan – unter anderem soll Oshima auch in den Notizblöcken von Hertha BSC stehen.

Mit LASK-Heimkehrer Tobias Anselm und Altach-Ersatzkeeper Alexander Eckmayr hat die WSG Tirol bisher erst zwei Spieler für die neue Saison verpflichtet. Gleichzeitig wurden aber zehn Spieler verabschiedet, unter anderem die Mittelfeldspieler Sandi Ogrinec und Luca Kronberger, weshalb die Wattener auf zahlreichen Positionen nachrüsten muss. Es ist zu erwarten, dass in der neuen Saison kaum ein Stein auf dem anderen bleiben wird und aktuell sind erst 15 Feldspieler für die neue Spielzeit fix.