xG-Werte zur 11. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 11. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 11. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels sind von Overlyzer, wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

FK Austria Wien – WSG Tirol 3:0 (0:0) – xG 1.68 : 0.76

Die Austria konnte gegen die WSG Tirol bereits den dritten Sieg in Serie feiern und bleibt damit zu Hause ungeschlagen. Wie die Spielgraphen zeigen, war die erste Halbzeit nichts für Fußballfeinschmecker und die Austria hatte zwischenzeitlich sogar Glück, nicht in Rückstand zu geraten. In die zweite Halbzeit starteten die Veilchen allerdings stark und gaben den Wattenern praktisch keine Entlastungsmöglichkeiten, was auch in den vorentscheidenden Toren zum 1:0 und 2:0 mündete. Mit einem xG von 1.68 : 0.76 war der Sieg der Austria am Ende verdient, allerdings etwas zu hoch bzw. über Erwartung.

SC Rheindorf Altach – SK Austria Klagenfurt 2:2 (1:1) – xG 3.23 : 0.64

Verlorene Punkte für die Altacher, die in nahezu allen Belangen das überlegene Team gegen Austria Klagenfurt waren und am Ende mit einem xG-Wert von 3.23 deutlich unter Erwartung liefen – auch, weil Klagenfurt sich trotz einer schwachen Darbietung sehr effizient präsentierte. Besonders auffällig war auch der starke PPDA-Wert der Altacher: 5.74 ist ein absoluter Top-Wert und zeigte, wie stark die Vorarlberger die Klagenfurter anpressten. Dass es trotz derartiger Werte nicht zu drei Punkten reichte, zeigt, wie schwierig die Lage für die Altacher derzeit ist.

TSV Hartberg – FC Blau-Weiß Linz 2:1 (1:0) – xG 1.78 : 0.96

In Hartberg sah man eine weitgehend verkrampfte Partie mit wenig Pressing und viel Leerlauf. Die xG-Werte weisen hier aus, dass der 2:1-Sieg Hartbergs am Ende nahezu „exakt“ in Ordnung ging – und das obwohl die Linzer immer wieder Phasen von Feldüberlegenheit aufbauen konnten, wie der Graph von Overlyzer zeigt. Hartberg suchte dabei nicht immer den schnellen Zugriff, sondern vertraute auch darauf, dass die Blau-Weißen seit einigen Wochen das eine oder andere Problem in der Kreativität und Durchschlagskraft haben.

Grazer AK – SK Rapid 1:1 (0:0) – xG 0.74 : 1.54

Obwohl es Rapid war, das per Elfmeter den späten Ausgleich erzielte, kann der GAK laut xG-Statistiken mit dem Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten zufrieden sein. Die Hütteldorfer lagen nahezu in allen Statistiken vorne, wiesen auch gute PPDA-Werte auf, wurden aber schlussendlich nicht zwingend genug – speziell in der schwachen zweiten Halbzeit, in der der GAK die Hütteldorfer weitgehend in Schach halten konnte, ohne wiederum selbst besonders zwingend zu werden.

Wolfsberger AC – Red Bull Salzburg 0:0 – xG 0.59 : 1.36

Die xG-Werte des Duells zwischen dem WAC und Salzburg sind mit jenen vom gleichzeitigen Duell zwischen dem GAK und Rapid vergleichbar. Allerdings war Salzburg fast eine ganze Halbzeit einer mehr, was sich – wie auch die Graphen zeigen – in klarer Feldüberlegenheit niederschlug. Dennoch wurden die Roten Bullen nie zwingend genug, um dem WAC doch noch das Goldtor einzuschenken. Die xG-Werte spiegeln auch die schwere Lage wider, in der sich der einstige Serienmeister derzeit befindet. In früheren Jahren hätte Salzburg hier einen xG jenseits des Werts 3 aufgebaut und schließlich doch noch entscheidend getroffen. Diese Durchschlagskraft bleibt in der jungen Mannschaft derzeit (noch?) aus.

LASK – SK Sturm Graz 1:2 (0:1) – xG 0.94 : 0.84

Bittere Heimniederlage für den LASK gegen Meister Sturm Graz. Die xG-Werte weisen aus, dass ein 1:1 im Grunde leistungsgerecht gewesen wäre, aber Lovro Zvonarek versetzte dem LASK in der Schlussphase doch noch den Todesstoß. Gerade nach dem Ausgleich durch Innenverteidiger Hrvoje Smolcic hatte der LASK die Möglichkeit, Sturm weiter einzuschnüren, scheiterte aber daran, dass man kaum konkret wurde und die einzelnen Offensivaktionen nicht gruppentaktisch kompakt zu Ende gespielt wurden. Zudem zeigt der PPDA-Wert von 15,23, dass der LASK über weite Strecken zu wenig Zugriff aufs Ballbesitzspiel des SK Sturm Graz erlangte.

Eine genaue Erklärung über die Metrik der Expected Goals findet ihr im abseits.at-Lexikon. Es gibt verschiedene Anbieter, die Expected-Goals-Werte unabhängig voneinander berechnen, weshalb es pro Anbieter zu Unterschieden in den Zahlen kommen kann.