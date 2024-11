xG-Werte zur 12. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 12. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 12. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout , die Statistik-Panels sind von Overlyzer , wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

SK Sturm Graz – SK Rapid 1:1 – xG 0.78 : 1.24

In der ersten Halbzeit baute sich Rapid über ein gutes Aufbauspiel und eine darauffolgende, gute Verbindung der Spielphase ein spielerisches Übergewicht im Auswärtsspiel beim Meister auf, wie wir auch in unserer Analyse zum Spiel beschrieben. Die rote Karte für Mamadou Sangaré nach 36 Minuten änderte allerdings alles und fortan überließen die Gäste Sturm den Ball, die aber mit mangelnder Kreativität zu kämpfen hatten. Eine Unachtsamkeit der Hütteldorfer verwerteten sie dennoch zum 1:0 durch Yardimci, das aber durch einen stark herausgeholten Elfmeter durch Dion Beljo noch ausgeglichen wurde. Die untenstehenden Matchgraphen täuschen in diesem Fall ein wenig, weil Sturm zwar nach dem Ausschluss feldüberlegen war, aber nur selten zwingend wurde, wie auch die xG-Werte zum Spiel beweisen.

Red Bull Salzburg – Grazer AK 0:0 – xG 1.62 : 1.95

Auch Salzburg hatte in seinem Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht mit einer numerischen Unterzahl zu kämpfen. Der GAK drängte den einstigen Serienmeister an den Rand einer Niederlage, hielt die Partie in Überzahl sehr offen und hatte gute Chancen auf einen Lucky Punch. Die Hausherren hatten am Ende Glück, einen Punkt in Salzburg zu behalten. Der Aufschwung des GAK nach dem Trainerwechsel auf René Poms geht weiter, während sich Salzburg weiterhin in einer veritablen Krise befindet.

LASK – TSV Hartberg 1:1 – xG 2.37 : 1.18

Als verlorene Punkte kann der LASK das 1:1 gegen den TSV Hartberg, einen der mittlerweile traditionellen Angstgegner, bezeichnen. Die Schopp-Elf war gegen die Ex-Mannschaft des Coaches weitgehend klar überlegen und kam auf einen standesgemäßen xG-Wert von 2.37. Einzig an der Effizienz haperte es und die Linzer konnten gleich zwölf Schüsse nicht im Tor unterbringen, während Hartberg mit einem Treffer aus zwei Torschüssen eiskalt blieb. Damit verpasste der LASK auch „Big Points“ im Kampf um einen Platz im oberen Playoff und steht in den kommenden Wochen wieder etwas mehr unter Druck.

SK Austria Klagenfurt – Wolfsberger AC 2:1 – xG 1.87 : 1.45

Den Klagenfurtern glückte im zweiten Kärntner Derby binnen weniger Tage die Revanche für das knappe Cup-Aus nach Elfmeterschießen. Auch wenn bis auf die beiden Elfmeter, die Ben Bobzien verwandelte, lief bei der Pacult-Elf allerdings nicht viel zusammen, womit die Partie in die Kategorie „Arbeitssieg“ einzuordnen ist. Der WAC wiederum drückte nach dem Traumtor von Sandro Altunashvili auf den Ausgleich, scheiterte aber mal an Keeper Simon Spari, mal an sich selbst. Das gute Momentum ist bei der Kühbauer-Truppe damit schon wieder verflogen: In den letzten fünf Ligaspielen schauten nur vier Punkte heraus…

WSG Tirol – SC Rheindorf Altach 1:0 – xG 0.88 : 1.67

Enorm wichtige Punkte gelangen der WSG Tirol im Heimspiel gegen Altach. In einer weitgehend ausgeglichenen, aber fußballerisch schwachen Partie, war die WSG im entscheidenden Moment zwingender als die Vorarlberger, die zwar die besseren Chancen hatten, aber weiterhin massiv unter mangelnder Effizienz leiden. Dass mit Paul Koller einer der besten Altacher Spieler der laufenden Saison den entscheidenden Fehler vor dem Goldtor durch Quincy Butler beging, passt ins aktuelle Bild, das für die Altacher nach mittlerweile neun sieglosen Partien in Folge und dem elften Platz reichlich düster aussieht.

FK Austria Wien – FC Blau-Weiß Linz 2:1 – xG 1.50 : 0.57

Wie so oft in letzter Zeit kam die Wiener Austria auch diesmal gegen Blau-Weiß Linz erst in der zweiten Halbzeit so richtig in die Gänge, auch wenn die erste Halbzeit mit Ausnahme des vermeidbaren Gegentores bereits durchaus souverän gestaltet wurde. Der 2:1-Sieg war am Ende in Ordnung und lag auch im Vergleich zu den xG-Werten im Rahmen. Wieder einmal reichte der Austria eine kurze, intensive Phase der Überlegenheit um die Partie zu drehen. Diesmal waren Maurice Malone und Nik Prelec die Matchwinner für Violett. Für Blau-Weiß, das eine gute erste Halbzeit spielte, wie ihr auch in unserer Analyse zum Spiel nachlesen könnt, geht die „Unserie“ weiter und mittlerweile wartet die Scheiblehner-Elf seit sechs Pflichtspielen auf einen vollen Erfolg.