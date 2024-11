xG-Werte zur 13. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 13. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 13. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels sind von Overlyzer, wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

Grazer AK – WSG Tirol 2:1 – xG: 1.13 : 1.49

Der GAK feierte in der 13. Runde der österreichischen Bundesliga endlich den ersten Sieg und rückte damit um zwei Punkte auf den vorletzten Tabellenplatz heran. Der Aufwärtstrend zeichnete sich beim Aufsteiger durchaus ab, da man schon vor dem ersten Saisonsieg zwei Unentschieden gegen den SK Rapid und RB Salzburg erkämpfte. Der GAK kam zwar nur auf knapp 31% Ballbesitz, hatte aber mehr Schüsse als der Gegner. Der xG-Wert fällt aber mit 1.13:1.49 knapp für die Auswärtsmannschaft aus. Auch der Graph von Overlyzer zeigt, dass die Partie recht ausgeglichen verlief.

TSV Hartberg – SK Sturm Graz 1:2 – xG: 1.19 : 1.48

Der SK Sturm Graz war im Steirer-Duell gegen den TSV Hartberg besonders aus Standardsituationen gefährlich und beide Treffer fielen durch Chukwuani und Yardimci nach Eckbällen von Tomi Horvath. Die Blackies hatten allerdings Glück, weil Schiedsrichter Harald Lechner bei zwei knappen Elfer-Situationen nicht in die Pfeife pfiff und die Szenen anders beurteilte als Hartberg Coach Manfred Schmid. Die xG-Werte fallen recht ausgeglichen aus – Sturm spielte sich fast die gesamten xG-Werte aus Standardsituationen heraus. Der Overlyzer-Graph zeigt, dass der amtierende Meister vor allem in der Anfangsphase am Drücker war.

Wolfsberger AC – FK Austria Wien 0:1 – xG: 1.87 : 0.75

Die Wiener Austria feierte einen Sieg, der völlig gegen dem Spielverlauf zustande kam. Ein überragender Schlussmann in Form von Samuel Sahin-Radlinger sicherte den Wienern jedoch drei Punkte. Auch der Overlyzer-Graph zeigt, dass fast über die gesamte Partie die Heimmannschaft die bessere Mannschaft war. 15:3 Schüsse und ein xG-Wert von 1.87:0.75 sprechen ebenfalls eine recht deutliche Sprache.

SCR Altach – LASK 1:2 – xG: 0.70 : 2.15

Der SCR Altach lag bis zur 90. Minute mit 1:0 gegen den LASK in Führung, doch ein später Doppelpack von Max Entrup sicherte den Gästen doch noch einen Auswärtssieg. Der LASK wurde erst in der Schlussphase aktiv, weist aber dank dem starken Finish die besseren xG-Werte von 0.70:2.15 auf. Die Fans freuen sich über die drei Punkte, zeigten sich bei den Fanmeinungen dennoch enttäuscht über die schwache Leistung ihrer Mannschaft und hoben lediglich Goalgetter Max Entrup hervor.

FC Blau-Weiß Linz – Red Bull Salzburg 2:0 – xG: 1.20 : 0.19

Nachdem Red Bull Salzburg in der Champions League zum ersten Mal in der aktuellen Saison Punkte sammeln konnte und Feyenoord auswärts schlug, hoffte der Vizemeister auch in der Bundesliga auf eine Trendumkehr. Es sollte allerdings anders kommen, denn im Auswärtsspiel gegen den FC Blau Weiß Linz hatte man zwar mit 73.2% deutlich mehr Ballbesitz, generierte aber keine brauchbaren Chancen. Extrem war es in der ersten Hälfte, wo man 76% Ballbesitz hatte, aber einen xG-Wert von 0.01. Auch am Ende sieht es nicht besser aus, denn die Expected Goals fallen mit 1.20:0.19 zugunsten der Hausherren aus. RB Salzburg brachte keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor!

SK Rapid – SK Austria Klagenfurt 2:0 – xG: 2.73 : 0.47

Der SK Rapid legte in der Anfangsphase des Spiels gegen Austria Klagenfurt den Grundstein zum Sieg. Die Spielanlage schien den Gegner etwas zu überraschen, denn statt des 4-2-2-2 setzte Trainer Klauß auf ein 4-1-3-2. Lukas Grgic zeigte ohne dem gesperrten Sangaré eine starke Leistung als alleiniger Sechser und der Plan, Kaygin nach vorne zu ziehen, damit Schaub und Seidl mehr auf die Flügel ziehen können, um eine Überzahl herzustellen und so den gegnerischen Mannorientierungen im Mittelfeld ausweichen zu können, ging voll auf. Oftmals war es beim SK Rapid ein Problem, dass Spieler aus der zweiten Reihe einen Leistungsabfall gegenüber der Stammelf hatten. Am Wochenende zeigte Bolla-Ersatz Schöller auf der für ihn ungewohnten rechten Abwehrseite eine starke Vorstellung und auch Noah Bischof konnte mit zwei Assist-Assists und einer kämpferischen Leistung den angeschlagenen Beljo gut ersetzen. Die xG-Werte zeigen, dass der Sieg durchaus verdient war und anhand des Overlyzer-Charts sieht man, dass die Grün-Weißen in der Anfangsphase den meisten Druck erzeugten.