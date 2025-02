xG-Werte zur 17. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 17. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 17. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels sind von Overlyzer, wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

SK Sturm Graz – FK Austria Wien 2:2 (1:1) – xG 1.56 : 1.88

Die Austria bewies im Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Sturm Graz einmal mehr ihre gute Form und vor allem starke Einstellung. Zwar verpasste man mit dem 2:2 den Sprung an die Tabellenspitze, für den es einen Sieg benötigt hätte, allerdings war die Austria unterm Strich auch in Graz die gefährlichere Mannschaft und am Ende dem Sieg näher als Sturm. Die Wiener gingen erneut sehr konzentriert ans Werk, überzeugten vor allem mit ihrer stabilen Defensive und einem sehr zielgerichteten offensiven Umschaltspiel und schafften es zudem, Ballverluste sehr schnell wieder in Ballgewinne umzumünzen, während Sturm mit einem PPDA-Wert von 15.33 eine wichtige Tugend des Herbsts vermissen ließ.

Link: Taktikanalyse zum Spiel

SK Rapid – Wolfsberger AC 1:3 (1:0) – xG 0.60 : 1.19

Zwar hatte man in der ersten Halbzeit einige kurze Phasen der Kontrolle, aber unterm Strich enttäuschte der SK Rapid zum Frühjahrsauftakt gegen den Wolfsberger AC auf der ganzen Linie und in praktisch allen Spielphase. Der WAC blieb geduldig, ließ sich nicht auf Lockversuche der Hütteldorfer ein und drehte in der Schlussviertelstunde die Partie. Rapid kam in der gesamten Partie nur auf acht Abschlüsse, davon vier von innerhalb des Strafraums und der Führungstreffer von Louis Schaub war der einzige Schuss aufs Tor von WAC-Keeper Polster. In dieser Verfassung hat Rapid in den oberen Tabellenregionen nichts verloren und bereits im Derby am kommenden Sonntag muss eine mehr als klare Reaktion der Grün-Weißen her.

Link: Taktikanalyse zum Spiel

SC Rheindorf Altach – Grazer AK 1:2 (0:0) – xG 2.07 : 0.88

Das große Problem des SCR Altach – die mangelnde Effizienz – zieht sich offenbar auch ins Frühjahr weiter. Laut den xG-Werten hätte Altach gegen den GAK zweimal treffen müssen, am Ende steht aber wieder eine 1:2-Niederlage unterm Strich. Mit einem extrem starken PPDA-Wert von 5.48 gegen weitgehend passive, aber auch deutlich effizientere Grazer, darf man eigentlich kein Spiel verlieren. Die Altacher eroberten ihre Bälle also enorm schnell zurück, konnten in der Offensive aber nicht zwingend genug werden und schauen am Ende wieder durch die Finger.

SK Austria Klagenfurt – Red Bull Salzburg 0:0 – xG 0.28 : 1.07

Auch die Krise der Salzburger geht weiter. Das 0:0 in Klagenfurt ist für die Ansprüche des einstigen Serienmeisters natürlich viel zu wenig und auch der xG-Wert von 1.07 ist enttäuschend. Die Mannschaft von Thomas Letsch baut zwar stets große Feldüberlegenheit gegen kleinere Mannschaften auf, hatte mit 5.23 in der vergangenen Runde auch wieder den niedrigsten PPDA-Wert, aber die hochveranlagte Mannschaft wird einfach nicht zwingend genug. Das machte auch der Ausfall des kreativen Kopfes der Mannschaft, Oscar Gloukh, aufgrund einer gebrochenen Hand nicht einfacher…

WSG Tirol – TSV Hartberg 0:0 – xG 1.84 : 0.25

Die WSG Tirol trauert nach dem 0:0 gegen Hartberg zwei verlorenen Punkten nach. Insgesamt 19-mal schoss man in Richtung gegnerisches Tor und die Oststeirer fanden kaum Entlastung. Auffällig war dabei auch, dass die Tiroler nur etwa 40% Ballbesitz hatten, allerdings sehr kompakt im Block standen und die Abstände extrem eng hielten, sodass man nach den punktuellen Ballgewinnen stets schnell in Umschaltaktionen kam. Der Wert von 1.84 xG bei keinem erzielten Tor war die zweitgrößte statistische Abweichung der vergangenen Runde.

LASK – FC Blau-Weiß Linz 0:0 – xG 2.24 : 0.50

Die größte Abweichung der Runde gehört allerdings dem LASK: Trotz klarem xG-Übergewicht kam man im Linzer Derby gegen Blau-Weiß Linz nicht über ein 0:0 hinaus – und das auch noch mit knapp 20-minütiger Überzahl. Die Schopp-Elf scheiterte immer wieder an sich selbst und an Blau-Weiß-Schlussmann Vitek, der erneut eine hervorragende Partie spielte. Allerdings schafften es die Schwarz-Weißen auch nie, den Erfolg zu erzwingen und präsentierten sich auch in Überzahl zu verhalten. Blau-Weiß Linz hatte mit 33.14 den höchsten PPDA-Wert der Runde, was unterstreicht, wie intensiv die Abwehrschlacht des Tabellensechsten war. Trainer Scheiblehner freute sich aber zurecht über den Punkt: Blau-Weiß bleibt damit drei Punkte vor dem LASK und hat im direkten Duell die Nase vorn.

Eine genaue Erklärung über die Metrik der Expected Goals findet ihr im abseits.at-Lexikon. Es gibt verschiedene Anbieter, die Expected-Goals-Werte unabhängig voneinander berechnen, weshalb es pro Anbieter zu Unterschieden in den Zahlen kommen kann.