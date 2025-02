xG-Werte zur 19. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 19. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 19. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels sind von Overlyzer, wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

FK Austria Wien – Red Bull Salzburg 0:1 (0:1) – xG 0.74 : 2.61

Die Siegesserie der Austria riss zu Hause gegen Red Bull Salzburg. Und auch wenn die Austria aufopferungsvoll kämpfte, war der Auswärtssieg der Salzburger, die damit ihrerseits eine lange andauernde Durststrecke beendeten, verdient. Das zeigen auch die xG-Zahlen, laut denen der Sieg der Gäste sogar deutlich zu niedrig ausfiel. Untypisch für das Salzburger Spiel, gab die junge Mannschaft der Austria den Ball, womit man am Ende nur auf 37% Ballbesitz kam – allerdings waren die Konterattacken der „Roten Bullen“ stets gefährlich und man verabsäumte es mehrfach, den Sack früher zuzumachen, weshalb bei der Austria am Ende absolut alle Spieler stürmten – sogar Torhüter Sahin-Radlinger.

SK Austria Klagenfurt – Grazer AK 4:2 (1:0) – xG 3.32 : 1.03

Austria Klagenfurt erzwang den Heimsieg gegen den GAK unter anderem mit zwei Elfmetern, die man in der Schlussphase zugesprochen bekam. Dadurch sind die xG-Werte, der sonst über weite Strecken kaum zwingenden Klagenfurter auch relativ hoch. Der GAK wiederum präsentierte sich durchaus effizient und nutzte die einzige Drangperiode in der zweiten Hälfte zum Ausgleich, ehe man gegen die Klagenfurter, die die Bälle sehr schnell zurückeroberten und damit auf einen PPDA-Wert von 7.21 kamen, doch noch den Kürzeren zog.

WSG Tirol – Wolfsberger AC 3:3 (1:1) – xG 0.94 : 3.35

Das Spiel zwischen der WSG Tirol und dem Wolfsberger AC artete speziell in der Schlussphase in ein wahres Spektakel aus. Der Ausgleich zum 2:2 für die Tiroler fiel erst in der 84. Minute und darauf folgten sogar noch zwei weitere Treffer in der Nachspielzeit. Die WSG präsentierte sich dabei als effizienteste Mannschaft der vergangenen Bundesligarunde und schaffte das Kunststück mit einem xG-Wert von nur 0.94 drei Tore zu erzielen. Der WAC wurde zwar dank eines Last-Minute-Elfmeters noch mit einem Punkt belohnt, spielte unterm Strich aber die klar schwächste Partie im bisherigen Frühjahr.

SK Sturm Graz – FC Blau Weiß Linz 2:1 (2:0) – xG 2.07 : 0.50

Der SK Sturm Graz spielte gegen Blau-Weiß Linz eine solide erste Halbzeit und ließ nichts anbrennen, verpasste aber in der zweiten Halbzeit über einen längeren Zeitraum die Chance, auf 3:0 zu erhöhen und damit für eine Vorentscheidung zu sorgen. Das Resultat daraus war, dass Blau-Weiß Tempo aus der Partie nehmen und Sturm ein wenig einlullen konnte, wie man auch auf dem Post-Game-Panel sehen kann. Dadurch kamen die Linzer noch zum Ausgleich und die Partie wurde doch noch zu einer knappen Angelegenheit, was aus Sicht des Meisters absolut vermeidbar gewesen wäre.

SC Rheindorf Altach – TSV Hartberg 0:0 – xG 1.65 : 0.48

In der Vorwoche gelang dem SCR Altach bei Blau-Weiß Linz endlich ein Befreiungsschlag. Die Vorarlberger gelten neben Rapid als das am wenigsten effiziente Team der Liga und man vergibt deutlich zu viele Chancen. Gegen die fast eine Stunde in Unterzahl agierenden Hartberger wurde aber genau das wieder zum Problem, wobei vor allem die Last-Minute-Topchance durch Ousmane Diawara negativ herausstach. Wie das Post-Game-Panel zeigt, konnte Altach aber dennoch nicht ausreichend dauerhaften Druck aufbauen, wie es für ein Team in Überzahl zu erwarten wäre und so blieb die Partie trotz der Hartberger Unterzahl weitgehend ausgeglichen.

LASK – SK Rapid 2:1 (1:0) – xG 2.47 : 2.08

Rapid kassierte gegen den LASK die dritte Niederlage im dritten Frühjahrsspiel. Wie das Post-Game-Panel zur Partie zeigt, hatte Rapid bis zum Gegentreffer alles im Griff. Ein schwerer Fehler von Moritz Oswald leitete dann die Führung des LASK ein und der Rest der ersten Halbzeit plätscherte vor sich hin. In der zweiten Halbzeit überstand Rapid kurioserweise eine Phase, in der man dem LASK mit Slapstick-Einlagen fast schon einen weiteren Treffer „schenken“ wollte und gerade als man dachte, dass sich Rapid wieder fangen könnte, fiel das vorentscheidende 2:0 für den LASK. Trotzdem kam Rapid insgesamt wieder auf einen recht hohen xG-Wert, wobei alleine Ercan Kara mit fünf Abschlüssen auf einen xG-Wert von 1.09 kam. Unterm Strich wurde Rapid aber einmal mehr nicht zwingend genug…

Eine genaue Erklärung über die Metrik der Expected Goals findet ihr im abseits.at-Lexikon. Es gibt verschiedene Anbieter, die Expected-Goals-Werte unabhängig voneinander berechnen, weshalb es pro Anbieter zu Unterschieden in den Zahlen kommen kann.