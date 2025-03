xG-Werte zur 20. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 20. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 20. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels sind von Overlyzer, wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

Grazer AK – FK Austria Wien 1:2 (xG: 0.58:1.21)

Die Wiener Austria ist nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen den GAK nun gemeinsam mit dem SK Sturm Graz an der Tabellenspitze, da der amtierende Meister auswärts gegen RB Salzburg verlor. Nachdem die Austria gegen nominell starke Gegner zuletzt insgesamt gut punktete, durfte man gespannt sein, wie man gegen defensivere Mannschaften abschneidet. Und tatsächlich taten sich die Veilchen ohne den gesperrten Kapitän Aleksandar Dragovic nicht einfach. Nach dem vom Fitz verwandelten Elfmeter kam die Mannschaft von Trainer Helm aber auf die Siegerstraße und nach einem individuellen Fehler von Filipovic besorgte Malone die 2:0-Führung. Der Anschlusstreffer der Hausherren durch Joker Cipot kam zu spät. Man sieht aber schon aufgrund der xG-Werte, dass die Austria abseits des Elfmeters (0.76 xG) und des Treffers von Malone nicht allzu gefährlich wurde. Mehr als drei Punkte hätten die Wiener aber ohnehin nicht einfahren können.

SK Rapid – SCR Altach 5:0 (xG: 4.9:0.17)

Der SK Rapid tat sich phasenweise in der ersten Halbzeit schwer gegen ballstarke Altacher, schoss sich aber dennoch letztendlich den Frust von der Seele und gewann souverän mit 5:0. Gleich vier Treffer fielen nach Standardsituationen, wobei insbesondere die Elfmeter-Szene für den hohen xG-Wert mitverantwortlich war, da nicht nur der Elfmeter, sondern auch Beljos Nachschuss hohe Werte nach sich zogen. Auch der Treffer von Radulovic, der sein zweites Joker-Tor in seinem zweiten Einsatz erzielte, fiel aus ganz kurzer Distanz, sodass alleine diese beiden Szenen gegen Ende des Spiels schon einen xG-Wert von insgesamt 2.25 erreichen. Wie bereits oftmals erwähnt haben die verschiedenen Datenanbieter etwas abweichende Berechnungen und Wyscouts Daten unterscheiden sich hier etwas von OPTA, das den SK Rapid mit einem xG-Wert von 3.63 anführt, was eine eher ungewöhnlich hohe Abweichung ist. Wie dem auch sei – der Sieg fiel in jedem Fall nach allen Expected-Goal-Modellen verdient aus.

TSV Hartberg – Wolfsberger AC 0:3 (xG: 0.58:2.32)

Der Wolfsberger AC zeigte beim 3:0-Auswärtssieg gegen Hartberg eine sehr souveräne Leistung und ging verdient als Sieger vom Platz. Auch Hartberg-Coach Manfred Schmid musste neidlos anerkennen, dass der Gegner die klar bessere Mannschaft war, wobei nicht nur die Offensive der Kärntner, sondern vor allem der Abwehrverbund äußerst souverän agierte. Kühbauers Mannschaft, die auch nach dem xG-Modell mit 0.58:2.32 verdient die drei Punkte holte, ist vier Punkte von der Tabellenspitze entfernt und die Punkteteilung folgt noch – es ist also wirklich alles drinnen für den Außenseiter.

RB Salzburg – SK Sturm Graz 3:1 (xG: 3.26:2.02)

Der SK Sturm Graz erwischte einen guten Start gegen Red Bull Salzburg und ging schnell mit 1:0 in Führung. Die Hausherren kamen knapp vor Ende der ersten Spielzeit auf und machten auch in der zweiten Halbzeit viel Druck, wobei der Treffer zum Ausgleich erst in der 72. Minute durch den belgischen Neuzugang Vertessen fiel, der sein erstes Tor für die Salzburger erzielte und auch ansonsten auffällige Statistiken aufwies. Es schien, als ob der SK Sturm Graz am Ende konditionell nicht mehr mithalten konnte, weshalb die Salzburger auch nach dem Expected-Goal-Modell schlussendlich verdient gewannen. Anhand der Overlyzer-Grafik sieht man jedenfalls sehr gut, dass am Ende nur noch eine Mannschaft am Drücker war.

Austria Klagenfurt – LASK 1:2 (xG: 0.69:2.09)

Nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt machte der LASK einen großen Sprung Richtung oberes Playoff. Das Spiel startete dabei gut für die Hausherren, die durch Bonnah bereits in der dritten Minute in Führung gingen. Der Vorsprung wurde jedoch durch Berisha nur elf Minuten danach egalisiert und nach einer guten Stunde traf Entrup zum 2:1 für die Gäste. Die Hausherren hatten zwar am Ende noch eine riesige Chance durch Tosevski, doch die xG-Werte zeigen, dass der Auswärtssieg durchaus verdient war.

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol 2:1 (3.66:0.49)

Die Hausherren erzielten beim 2:1-Sieg gegen die WSG Tirol in der ersten und in der 92. Minute ihre beiden Treffer! Dazwischen traf Innenverteidiger Jonas David in der 30. Minute für die Gäste. Anhand der hohen xG-Werte von 3.66:0.49 sieht man jedoch schon, dass die Linzer aufgrund des späten Treffers wahrscheinlich etwas glücklich, aber insgesamt hochverdient vom Platz gingen. Auch die Overlyzer-Grafik verdeutlicht, dass insbesondere in der zweiten Halbzeit die Hausherren das Spielgeschehen über weite Strecken bestimmten.