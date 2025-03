xG-Werte zur 21. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 21. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 21. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels sind von Overlyzer, wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

LASK – WSG Tirol 2:1 – xG 3.72 : 0.63

Der LASK entschied die Partie gegen die WSG Tirol erst spät in der Nachspielzeit. Das Einzige was man den Oberösterreichern aber vorhalten kann ist die Chancenauswertung, denn die Mannschaft von Trainer Schopp hätte die Partie schon lange vorher entscheiden müssen, was man auch an den xG-Werten von 3.72:0.63 sehen kann. Die WSG verteidigte mit viel Herz, wird aber am Ende trotz des späten Gegentors behaupten können, dass es sich insgesamt um eine unverdiente Niederlage handeln würde. Auch die Overlyzer-Grafik zeigt, dass die Hausherren klar überlegen waren.

Wolfsberger AC – Blau-Weiß Linz 1:2 – xG 1.56 : 0.86

Der FC Blau-Weiß Linz bewahrt sich mit dem überraschenden Auswärtssieg gegen den WAC noch Chancen auf den Einzug ins obere Playoff, muss aber auch bei einem Sieg am 22. Spieltag auf einen Umfaller des LASK oder des SK Rapid hoffen. Die Entscheidung viel nach einem schönen Konter in der 87. Minute, den Pirkl zum 2:1-Sieg seiner Mannschaft abschloss. Die Gäste standen in der Defensive recht gut organisiert, mussten aber dennoch etwas mehr Chancen zulassen, wie man an den xG-Werten von 1.56:0.86 ablesen kann.

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt 2:0 – xG 3.55 : 0.39

Die Wiener Austria ist die einzige Mannschaft am 22. Spieltag, die ihre Partie komplett souverän gewann. Dass nur eine Mannschaft spielte erkennt man sowohl an den xG-Zahlen von 3.55:0.39, als auch der Overlyzer-Grafik. Die Wiener führten nach Treffern von Fitz und Malone bereits nach 20 Minuten mit 2:0 und verabsäumten es danach etwas für die Tordifferenz zu machen. Anhand der Overlyzer-Grafik sieht man gut, dass die Austria über 90 Minuten klar den Ton angab.

SCR Altach – Red Bull Salzburg 1:1 – xG 1.80 : 1.54

Der SCR Altach erfing sich nach der klaren 0:5-Niederlage gegen den SK Rapid und holte gegen RB Salzburg, das zuletzt immerhin gegen die Wiener Austria und den SK Sturm Graz gewann, überraschend einen Punkt. Dieser scheint auf den ersten Blick auch gar nicht unverdient für die Altacher zustande gekommen zu sein, da das Expected-Goal-Modell den Wert 1.80:1.54 zeigt. Allerdings muss man hier genauer hinschauen, da die Hausherren in der 80. Minute einen Elfmeter zugesprochen bekamen und diesen erst im Nachschuss verwandelten, weshalb ein Großteil der xG-Werte der Altacher auf diese Szene zurückzuführen ist.

Grazer AK – SK Sturm Graz 1:2 – xG 1.06 : 0.79

Der GAK wähnte sich nach dem Treffer zum 1:0 in der 78. Minute durch Routinier Perchtold bereits auf der Siegerstraße, doch am Ende mussten die Fans des Grazer AK mit hängenden Köpfen die Heimfahrt antreten, auch wenn sie in kämpferischer Hinsicht durchaus stolz auf ihre Mannschaft sein können. Das Unglück begann mit dem Ausgleich durch Kiteishvili in der 86. Minute und setzte sich mit dem Ausschluss von Perchtold und dem Siegestreffer der Blackies durch Yalcouye fort. Trotz des Derbysiegs zeigte die Sturm-Mannschaft aber keine völlig überzeugende Leistung, was man auch an den xG-Werten und der Overlyzer-Grafik sieht.

TSV Hartberg – SK Rapid 2:1 – xG 1.23 : 0.22

Der TSV Hartberg kam zu einem 2:1-Sieg gegen den SK Rapid, der nun sogar vor der letzten Runde des Grunddurchgangs um den Einzug ins obere Playoff zittern muss. Die Grün-Weißen weisen mit 0.22 einen extrem geringen xG-Wert aus und waren in der Offensive wieder einmal viel zu harmlos. Man spürte wenig Feuer und Leidenschaft bei den Gästen, bei denen sich mehrere Spieler auch in einer Unform befinden. Die Overlyzer-Grafik zeigt, dass die Hütteldorfer erst sehr spät in der Offensive Akzente setzten. Schließlich hatte die Mannschaft von Robert Klauß auch noch Pech, da ein Kara-Treffer wegen einer Abseitsstellung vermutlich zu Unrecht aberkannt wurde. Dennoch war die Leistung über die gesamten 90 Minuten viel zu wenig.