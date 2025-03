xG-Werte zur 22. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 22. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 22. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels sind von Overlyzer, wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC 1:0 (xG: 1.61:1.40)

Die Overlyzer-Grafik zeigt hier sehr schön, dass RB Salzburg vor allem in den ersten 45 Minuten die tonangebende Mannschaft war. Die Mannschaft von Thomas Letsch wollte das Spiel schon früh entscheiden und ging in der 13. Minute durch Gloukh in Führung. Es gab durchaus weitere Chancen, doch die beiden Teams gingen mit dem Spielstand von 1:0 in die Pause. Der WAC, der schon gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel kam, war in der zweiten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner und hatte durchaus auch die eine oder andere gute Chance, was man auch an den xG-Werten sehen kann, die mit 1.61:1.40 recht ausgeglichen ausfallen.

SK Sturm Graz – LASK 4:2 (xG: 3.91:1.23)

Der SK Sturm verteidigte mit einem 4:2-Sieg gegen den LASK die Tabellenführung, doch das Spiel hatte in erster Linie für die Oberösterreicher große Konsequenzen, da diese nun im unteren Playoff weiterspielen müssen. Der LASK war insbesondere in der Abwehr stark ersatzgeschwächt und musste mit Ziereis, Smolcic, Jovicic und Flecker zahlreiche Akteure vorgeben. Diese Vorgaben waren zu viel und am Ende war der Sieg von Sturm mehr als verdient, wie man auch an den xG-Werten von 3.91:1.23 ablesen kann. Da der LASK keine Schützenhilfe vom GAK bzw. TSV Hartberg bekam, wurde die Mannschaft von Markus Schopp vom SK Rapid und FC Blau-Weiß Linz in der letzten Runde des Grunddurchgangs überholt.

SK Austria Klagenfurt – SCR Altach 2:2 (xG: 1.80:0.86)

Drei der vier Tore in der Partie zwischen Austria Klagenfurt und dem SCR Altach fielen bereits nach 14 Minuten. Zunächst gingen die Hausherren durch einen schönen Treffer von Toshevski in Führung, ehe die Altacher innerhalb von drei Minuten den Spieß umdrehten und mit 2:1 in Führung lagen. Die Mannschaft von Trainer Peter Pacult drehte am Schluss der Partie aber gehörig auf und holte sich durch einen Last-Minute-Treffer von Wydra verdient einen Punkt, was auch die xG-Zahlen von 1.80:0.86 bestätigen.

SK Rapid – Grazer AK 3:0 (xG: 2.84:0.25)

Der SK Rapid wollte mit einem Sieg gegen den Grazer AK den Einzug ins Meisterplayoff fixieren und machte mit einer starken ersten Hälfte in den ersten 45 Minuten alles klar. Der GAK konnte kaum länger kombinieren, verlor schnell den Ball, während die Grün-Weißen sehr passsicher wirkten. Diesmal passte auch die Chancenauswertung und das Ergebnis liegt nahe an den xG-Werten von 2.84:0.25.

FC Blau-Weiß Linz – TSV Hartberg 4:1 (xG: 3.85:0.95)

Der FC Blau-Weiß Linz feierte im Heimspiel gegen den TSV Hartberg ein kleines Fußballmärchen und stieg nach dem Sieg gegen die Steirer ins obere Playoff auf. Der Klub hat damit das Thema Abstiegskampf frühzeitig und verdient zu den Akten gelegt und darf sich nun über Spiele ohne Druck im Meisterplayoff freuen. Eine große Leistung der Oberösterreicher, die auch bei den xG-Werten mit 3.85:0.95 klar die Oberhand behalten.

WSG Tirol – FK Austria Wien 0:2 (xG: 0.97:1.92)

Die Austria schließt mit einem Auswärtssieg gegen die WSG Tirol den Grunddurchgang ab und startet somit punktegleich mit dem SK Sturm Graz ins Meisterplayoff. In 22 Spieltagen sammelten die Veilchen starke 46 Punkte und holten auch gegen die WSG Tirol recht souverän einen Sieg, auch wenn man sich in der Anfangsphase der Partie durchaus schwertat. Fitz brachte die Gäste per Elfmeter in Führung, Gruber sorgte in der 81. Minute für den 2:0-Endstand.