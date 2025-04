xG-Werte zur 23. Bundesligarunde 2024/25

Wir beleuchten den 23. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die...

Wir beleuchten den 23. Spieltag der Bundesliga und sehen uns die Spielverläufe und Expected-Goals-Werte der sechs Partien an. Sämtliche xG-Werte stammen von Wyscout, die Statistik-Panels sind von Overlyzer, wo ihr die Graphen zu den jeweiligen Partien auch immer live verfolgen könnt!

Altach – LASK 0:2 – xG: 1.43:0.41

Die Expected-Goal-Ergebnisse dieser Runde sind durchaus bemerkenswert und schon beim ersten Spiel sehen wir, dass das tatsächliche Ergebnis gänzlich anders als die Expected-Goals-Werte aussehen. Aber schon anhand der Interviews nach dem Spiel sieht man, dass der LASK eher glücklich die drei Punkte einfuhr. Altach-Coach Fabio Ingolitsch sprach trotz der Niederlage von einem sehr guten Spiel, LASK-Trainer Schopp sagte, dass es ein super-schwieriges Spiel war. Die Hausherren hatten zudem rund 60% Ballbesitz und gaben auch mehr Schüsse auf das gegnerische Tor ab. Dass der LASK insbesondere gegen Ende der zweiten Halbzeit komplett abgemeldet war, sieht man auch sehr gut an unserer Overlyzer-Grafik:

GAK -WSG Tirol 0:0 – xG: 0.62:0.75

Beim GAK-Trainerdebüt von Ferdinand Feldhofer sollte kein Treffer fallen. Auf schwierigem Untergrund sahen die Fans eine zerfahrene Partie und auch die xG-Werte von 0.62:0.75 zeigen, dass sich die beiden Teams kaum brauchbare Chancen herausspielen konnten und das Unentschieden insgesamt in Ordnung geht. Man hatte auch das Gefühl, dass beide Trainer mit dem Unentschieden recht gut leben können und dass man in erster Linie nicht als Verlierer vom Platz gehen wollte.

Hartberg – Austria Klagenfurt 2:3 – xG: 2.78:2.71

Einen ganz anderen Charakter als die GAK-Partie hatte das Spiel zwischen Hartberg und Austria Klagenfurt, in dem gleich fünf Treffer fallen sollten und auch die xG-Werte mit 2.78:2.71 sehr hoch ausfallen. Der Spieler der Partie war eindeutig David Toshevski, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte. Dass das Spiel sehr unterschiedliche Phasen hatte, bei denen jede der beiden Mannschaften teilweise dominieren konnten, sieht man gut an der Overlyzer-Grafik:

Wolfsberger AC – SK Sturm Graz 1:1 – xG: 1.01:0.86

Der SK Sturm Graz holte gegen den WAC einen eher schmeichelhaften Punkt. Insbesondere in der ersten Hälfte waren die Blackies klar unterlegen, doch Horvats Treffer zum 1:1-Ausgleich in der 72. Minute sorgte immerhin dafür, dass die Grazer zum ersten Mal in dieser Saison gegen den WAC einen Punkt holten. Da der WAC in der zweiten Hälfte kaum noch Chancen herausspielen konnte, fällt die Überlegenheit bei den xG-Werten schlussendlich mit 1.01:0.86 doch sehr gering aus. Auch die Overlyzer-Grafik zeigt, dass das Unentschieden schlussendlich nicht komplett unverdient war.

FC Blau-Weiß Linz – FK Austria Wien 0:2 – xG: 1.65:0.46

Zu dem Spiel zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und der Wiener Austria haben wir einen ausführlichen Spielbericht für euch. Die Wiener erwiesen sich wieder einmal eiskalt vor dem gegnerischen Tor und nutzten ihre Chancen gut aus. In der zweiten Hälfte ließ man sich zurückdrängen, weshalb auch unser Austria-Experte Dalibor Babic von einem „Ritt auf der Rasierklinge“ sprach, der auch anders hätte ausgehen können. Die xG-Werte fallen aufgrund der zweiten Halbzeit zugunsten der Hausherren aus und auch anhand der Overlyzer-Grafik sieht man, dass BW Linz in den zweiten 45 Minuten die bessere Mannschaft war. Allerdings fehlen auch im Overlyzer-Chart die ganz großen Ausschläge auf der Seite der Hausherren und die Veilchen spielten wieder einmal einen Vorsprung nach Hause.

SK Rapid – Red Bull Salzburg 0:2 – xG: 1.02:1.08

Diesen Expected-Goal-Wert haben wir auch mit anderen Datenanbietern verglichen. Bei OPTA fällt der xG-Wert mit 1.01:0.81 für den SK Rapid sogar noch ein wenig überraschender aus. Die größten Chancen des SK Rapid waren ein Kopfball von Beljo und ein weiterer Kopfball aus kurzer Distanz des eingewechselten Ercan Kara tief in der Nachspielzeit. Die Overlyzer-Grafik zeigt zumindest zwischen der 45. und 75. Minute eine klare Überlegenheit der Salzburger an, die die Partie trotz der ausgeglichenen xG-Werte verdient gewannen. Der auffälligste Spieler der Partie war Doppeltorschütze Vertessen, der beide Treffer erzielte und auch sonst die eine oder andere Möglichkeit vorfand.