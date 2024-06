Youba Diarra kehrt zum TSV Hartberg zurück

Die Rückkehr ist perfekt! Youba Diarra ist wieder Hartberger. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt leihweise vom FC Cadiz zurück nach Österreich zum TSV Hartberg....

Für die „Mittelfeldmaschine“ ist es das dritte Hartberg-Engagement. Im Herbst 2018 wurde er von RB Salzburg ausgeliehen und bildete gemeinsam mit Ivan Ljubic das Herz im TSV-Mittelfeld, ehe ein Kreuzbandriss die erste Amtszeit in der Oststeiermark frühzeitig beendete. Im Frühjahr 2022 die erneute Leihe, bei der er wieder überzeugte. Mit Jahresbeginn 2023 verkauften ihn die Mozartstädter nach Cadiz. Es folgte keine einfache Zeit in Spanien (im Frühjahr 2023 brachte es Diarra auf fünf Einsätze in der La Liga, darunter gegen Atletico Madrid, Valencia oder FC Sevilla) und in Griechenland (Leihe zu Asteras Tripoli). Nun ist der Malier bereit für „seine Heimat“, den TSV (Diarra absolvierte bislang 28 Spiele für die Schopp-Truppe). Voller Tatendrang und Vorfreude kam er mit einem Lächeln im Gesicht in gewohnter Umgebung an.

Youba Diarra: „Es ist immer eine Freude hierher zurückzukommen und beim TSV Hartberg zu spielen. Ich freue mich extrem, vor allem auf die Zusammenarbeit mit unserem Trainer Markus, den ich wirklich schätze, die Arbeit ist fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Feld zu stehen und mit dem Trikot für den Klub mein Bestes zu geben.“

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp: „Youba die Dritte! Youba ist jemand, der mich in meiner ersten Saison bei Hartberg unglaublich begeistert hat. Er war damals sehr jung und hat kein Wort Deutsch gesprochen, aber war fantastisch und spielintelligent. Leider hat er sich damals verletzt und ist dann in der Zwischenzeit über viele Stationen gegangen. Er war kurzzeitig in Hartberg und ist jetzt wieder zurück. Youba kennt das Umfeld und die Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Er ist jemand, der seine Qualität hier in Hartberg schon unter Beweis gestellt hat und der über die regelmäßigen Einsätze eine große Bereicherung für uns alle sein wird.“

Schön, dass du wieder da bist, Youba! Wir freuen uns auf eine großartige und erfolgreiche, gemeinsame Zeit!

Ousmane Diakite, der eineinhalb Jahre in Hartberg spielte und dessen Vertrag mit Ende der Saison 2023-2024 auslief, hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Er wechselt auf die Insel zum englischen Zweitligisten West Bromwich Albion. Danke für 49 Einsätze im TSV-Trikot und alles Gute für die Zukunft, Ousi.