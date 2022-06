Zehnte Saison in Hütteldorf: Rapid verlängert mit Dibon

Klarheit herrscht nun auch über die Zukunft von Christopher Dibon: Der 31-jährige Wiener lässt sich auch von einem Seitenbandriss...

[ Pressemeldung SK Rapid ]

Klarheit herrscht nun auch über die Zukunft von Christopher Dibon: Der 31-jährige Wiener lässt sich auch von einem Seitenbandriss im Knie, welchen er sich im Heimspiel gegen den SK Sturm im April zugezogen hatte, nicht unterkriegen. Umso erfreulicher ist nun seine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023. Somit startet Christopher Dibon in seine 10. Saison beim SK Rapid!

Im Sommer 2013 wechselte das Urgestein zum österreichischen Rekordmeister. Seither brachte es Christopher Dibon für die Grün-Weißen auf insgesamt 174 Bewerbsspiele, in denen er neun Treffer erzielen konnte. Trotz mehrerer schweren Verletzungen kämpfte sich der Vorzeige-Profi und Rapidler immer wieder zurück. So auch nach seinem letzten schweren Rückschlag, dem Kreuzbandriss im Jahr 2020, welcher zu einer 389-tägigen Zwangspause führte. In der abgelaufenen Spielzeit folgte das langersehnte Comeback, ehe nach nur einem Pflichtspieleinsatz für die Profis wieder eine Knieverletzung operativ behandelt werden musste. Knapp sieben Monate dauerte es an, bis Christopher Dibon seine Mannschaftskollegen wieder als Kapitän aufs Spielfeld führen konnte. Das Verletzungspech wich aber auch dieses Mal nicht von seiner Seite: Am 24. April im Heimspiel gegen den SK Sturm war es eine erneute Knieverletzung, dieses Mal aber nicht am bereits lädierten linken, sondern rechten Knie, die ein vorzeitiges Saisonende bedeutete. Nach einigen Wochen Überlegungszeit entschied sich der grün-weiße Führungsspieler, zur Freude der gesamten Rapid-Familie dazu, seine Karriere mindestens um ein Jahr fortzusetzen.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic:

„Ich kenne Dibi nun mittlerweile schon über 10 Jahre, habe mich im Sommer 2013 sehr für seinen Transfer zu Rapid eingesetzt. Schon zu dieser Zeit war ich sowohl von seinen sportlichen als auch seinen menschlichen Fähigkeiten mehr als nur überzeugt. Dies hat er über all die Jahre auch bestätigt. Dibi hat sich in seiner Zeit beim SK Rapid einen enorm hohen Stellenwert erarbeitet, auf dem Platz mit seinen Leistungen erkämpft und verkörpert den SK Rapid wie kaum ein anderer. Er ist in allen Facetten unglaublich wichtig für die Mannschaft, ein Führungsspieler nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er trotz seiner Verletzungshistorie noch nicht genug hat, den harten intensiven Reha-Prozess ein weiteres Mal durchmacht, um ehestmöglich wieder auf dem Platz stehen zu können. Wir freuen uns alle darauf, wenn er die Mannschaft wieder aufs Feld führen wird.“

Kapitän Christopher Dibon: