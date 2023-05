Zwei afrikanische Talente vor Wechsel zu Rapid II

Für den SK Rapid läuft es aktuell nicht nur bei der Kampfmannschaft suboptimal. Die zweite Mannschaft wird nach der gestrigen Niederlage gegen Blau-Weiß Linz...

Für den SK Rapid läuft es aktuell nicht nur bei der Kampfmannschaft suboptimal. Die zweite Mannschaft wird nach der gestrigen Niederlage gegen Blau-Weiß Linz den Gang in die Regionalliga antreten müssen, was einen Umbruch nach sich ziehen wird.

Stefan Kulovits und seine Schützlinge kamen optimistisch aus der Winterpause zurück. Die jungen Rapidler holten aus den letzten drei Partien im Herbst gegen die Admira, Vienna und den FAC starke sieben Punkte und schlugen zum Frühjahrsautakt den FC Dornbirn auswärts mit 2:1.

Dazwischen gab es mit dem Gewinn des Mercedes-Benz JuniorCups in Sindelfingen ein weiteres Erfolgserlebnis zu feiern, bei dem besonders die Talente Nico Bajlicz, Enes Tepecik und Jovan Zivkovic eine hervorragende Figur abgaben.

Danach holten die Rapid-Youngster allerdings nur noch einen einzigen Sieg in elf Runden. Die Mannschaft von Stefan Kulovits wird absteigen, was auch auf die Kampfmannschaft gehörige Auswirkungen haben wird, da Talente prinzipiell leichter zu integrieren sind, wenn sie nicht nur Regionalliga-Erfahrung haben, sondern sich bereits in der 2. Liga beweisen durften. Im Gegensatz zur Wiener Austria gibt es beim SK Rapid zudem keinen Kooperationsklub wie den SV Stripfing, bei dem man die Talente parken kann.

Alleine schon wegen dem Abstieg muss der Rapid-II-Kader umgebaut werden. Markus Katzer scheint aber seine Fühler ohnehin bereits ausgestreckt zu haben, denn es waren in der jüngeren Vergangenheit bereits einige interessante Trainingsgäste in Wien. Mindestens zwei von diesen jungen Kickern waren auch gestern im Stadion wieder zu sehen, wie User des Austrian Soccer Boards, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, herausfanden und die Chancen stehen gut, dass sie in der kommenden Saison im Rapid-Trikot zu sehen sind.

Es handelt sich dabei um den 19-jährigen Mauretanier Sidi Yislim Eddey und den Senegalesen Maguette Diop. Viele Informationen findet man nicht über die beiden Talente, aber anhand dieser Videos könnt ihr euch ein erstes Bild von den potentiellen Neuzugängen machen.