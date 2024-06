Zwei Lustenau-Verteidiger zieht’s in den Osten, WSG holt Anselm zurück

Die Sommertransferzeit steht vor der Türe und beginnt im Juli – dennoch gibt es schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne....

Kennedy Boateng

IV, 27, TOG/GHA | SC Austria Lustenau – > FC Dinamo Bukarest

Im Sommer 2016 wechselte der Innenverteidiger erstmalig nach Österreich. Der ghanaisch-stämmige Togolese spielte für den LASK und Ried, ehe er im Sommer 2021 ins portugiesische Santa Clara wechselte. Dort spielte er zwei Jahre lang, wechselte dann aber nach mehreren Monaten Vertragslosigkeit zu Austria Lustenau, was im Nachgang beinahe einen massiven Transferstreit mit großen Drohungen der FIFA nach sich zog. In der Abstiegssaison der Lustenauer spielte der 27-Jährige 17-mal, hinterließ aber keinen bleibenden Eindruck. Seine nächste Station ist Rumänien: Boateng wechselt zu Dinamo Bukarest, das gerade erst den knappen, in der Relegation fixierten Klassenerhalt in Rumäniens höchster Spielklasse schaffte.

Matheus Lins

IV, 23, BRA | SC Austria Lustenau – > Sheriff Tiraspol

Eher um Titel als gegen den Abstieg wird künftig ein anderer Absteiger aus Lustenau spielen – und das passt auch gut in seinen bisherigen Karriereverlauf. Der 23-jährige Matheus Lins spielte sich ab 2022 jedes Jahr eine Liga nach oben, spielte zunächst für Hohenems in der Regionalliga, dann für Bregenz zweitklassig und schließlich in der Bundesliga in Lustenau, wo er aber nur ein halbes Jahr verbrachte. Ab Sommer kickt der Brasilianer in der Republik Moldau: Sheriff Tiraspol sicherte sich die Dienste des Innenverteidigers per Ausstiegsklausel. Nach knapp 50 Pflichtspielen in 1 ½ Jahren in Österreich zieht Lins damit moldawischen Meister weiter.

Tobias Anselm

ST, 24, AUT | Viktoria Köln – > WSG Tirol

Stürmerrückkehr bei der WSG Tirol: Zwei Jahre nachdem er vom LASK an die Wattener verliehen war, wechselt Tobias Anselm nun wieder zur WSG – und diesmal fix. Beim LASK hatte das einstige Liefering-Talent nie in die Spur gefunden und kein einziges Pflichtspiel bestritten. Einzig in der Saison 2022/23 blühte er in Tirol mit acht Toren und sechs Assists in 35 Spielen ein wenig auf. Zuletzt wurde Anselm an Viktoria Köln verliehen, für den deutschen Drittligisten kam er aber nur auf zwei Tore in elf Spielen und spielte kein einziges Mal von Beginn an. Die WSG Tirol holt Anselm nun zurück an die Wirkungsstätte, wo er bisher am deutlich erfolgreichsten war.

Mario Leitgeb

DM, 35, AUT | Wolfsberger AC – > DSV Leoben

Er ist nach 7 ½ Jahren in Wolfsberg und großen Erfolgen – auch auf europäischer Ebene – getrost als Vereinslegende des WAC zu bezeichnen: Nun zieht es den langjährigen Wolfsberger Kapitän Mario Leitgeb nach seinem Vertragsende aber in den Amateurfußball. Leitgeb schließt sich dem DSV Leoben an, der in der abgelaufenen Saison aufgrund eines Lizenzentzugs in die Regionalliga Mitte absteigen musste. Der gebürtige Grazer erzielte für die Wolfsberger in 214 Pflichtspielen 15 Tore und sechs Assists. Die nächstmeisten Spiele bestritt Leitgeb für Austria Lustenau, Grödig, die Wiener Austria und schließlich auch noch den FC St. Gallen und den GAK.