Zwei weitere Salzburger Top-Spieler stehen vor dem Absprung

Die Vizemeistermannschaft von Red Bull Salzburg ist im Begriff zu zerfallen. Nachdem gestern bereits Strahinja Pavlovic die Bullen in Richtung AC Milan verließ, scheinen...

Die Vizemeistermannschaft von Red Bull Salzburg ist im Begriff zu zerfallen. Nachdem gestern bereits Strahinja Pavlovic die Bullen in Richtung AC Milan verließ, scheinen nun auch sein Abwehrkollege Oumar Solet und Mittelfeld-Jungstar Luka Sucic vor dem Absprung zu stehen.

Der mittlerweile 24-jährige Solet, den die Salzburger vor vier Jahren um 4,5 Millionen Euro aus Lyon holten, hat nur noch ein Jahr Vertrag und ist deshalb für einen verhältnismäßig günstigen Preis zu haben. Das weiß man auf der internationalen Fußballbühne auch und so wurde der 192cm große Innenverteidiger bereits mit Dortmund, Bayern, Leverkusen, Wolfsburg, West Ham United und Villarreal in Verbindung gebracht.

192cm-Innenverteidiger zum „Schnäppchenpreis“

Gerade mit dem „gelben U-Boot“ aus LaLiga sah es länger gut aus – nun funkte allerdings der deutsche Vizemeister Stuttgart hinein. Die Schwaben sollen laut „Bild“ kurz vor einer Einigung mit dem gebürtigen Franzosen mit zentralafrikanischen Wurzeln stehen. Salzburg rief für den hochveranlagten, aber auch sehr launischen Solet einen Preis von acht bis zehn Millionen Euro aus. Erst vor knapp einem Jahr wären die Mozartstädter beim Interesse von Teams wie Inter Mailand, Roma oder Napoli wohl erst ab dem Doppelten gesprächsbereit gewesen.

Salzburg muss in der Abwehr nachrüsten

Wenn Solet den Vizemeister nun auch noch verlässt, hätten die Salzburger binnen weniger Tage beide Stamminnenverteidiger verloren. Die verbleibenden zentralen Abwehrspieler im Kader wären damit Samson Baidoo und Hendry Blank, sowie der von einer Leihe zurückgekehrte Kamil Piatkowski und die Nachwuchshoffnungen Bryan Okoh und Lukas Wallner, die allerdings mittlerweile 21 Jahre alt sind. Die Salzburger werden auf der Innenverteidigerposition allerdings sicher noch nachrüsten, nachdem man alleine für Pavlovic bereits kolportierte 18 Millionen Euro lukrierte.

Sucic vor Medizincheck bei Real Sociedad

Ebenfalls kurz vor einem Wechsel in eine Topliga könnte zudem der kroatische Nationalspieler Luka Sucic sein, der als einer der talentiertesten Spieler im Salzburger Kader gilt. Der gebürtige Linzer, der bereits seit über acht Jahren in Salzburg ist und die Akademie des Topklubs durchlief, soll laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano kurz vor einer Unterschrift bei Real Sociedad stehen. Noch heute soll der Medizincheck stattfinden.

Investitionspotential in San Sebastián

Der zehnfache kroatische Teamspieler kam für Red Bull Salzburg in 128 Pflichtspielen auf 18 Tore und 19 Assists, hat aber noch gewaltiges Potential nach oben. Alleine in den letzten Monaten wurde das Interesse von Teams wie Borussia Dortmund, Fulham oder Monaco öffentlich. Auch Sucic’ Vertrag in Salzburg läuft in einem Jahr aus, wodurch die Ablösesumme ebenfalls verhältnismäßig moderat ausfallen dürfte. Nach dem Verkauf von Europameister Robin Le Normand um 35 Millionen Euro an Atlético Madrid hat Real Sociedad derzeit problemlos Investitionskapital zur Verfügung.

Schwierige Konkurrenzsituation

Einfach würde es für Sucic in San Sebastián aber nicht werden, zumal im Mittelfeldzentrum Top-Spieler wie Mikel Merino, Beñat Turrientes und Brais Méndez auflaufen können. Ein Wechsel zum Sechsten der abgelaufenen LaLiga-Saison wäre demnach eine große Herausforderung für den Austro-Kroaten.