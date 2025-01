Can Keles wechselt Süper-Lig-intern, Steinwender zu den „Hearts“

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten...

Die Wintertransferzeit der Saison 2024/25 läuft und täglich werden die neuesten Übertritte von den Vereinen bekanntgegeben. Wie immer liefern wir euch in einem kompakten Viererpaket die neuesten Transfers und erklären kurz und bündig, wie es zum Wechsel gekommen ist.

Peter Haring

DM, 31, AUT | vereinslos – > Floridsdorfer AC

Seit 2018 spielte der einstige Rapid-Nachwuchsspieler und spätere Lustenau- und Ried-Akteur Peter Haring nicht mehr in Österreich. Sechs Jahre lang spielte er für den schottischen Klub Heart of Midlothian, erzielte in 129 Partien elf Tore und sieben Assists für den Traditionsklub. Allerdings wurde bereits im vergangenen Sommer sein Vertrag nicht mehr verlängert und der mittlerweile 31-jährige Eisenstädter war ab da vereinslos. Nachdem sich ein möglicher Wechsel zum Wolfsberger AC vor wenigen Wochen zerschlug, kehrt Haring nun in die 2. Liga Österreichs zurück. Er ist der dritte Winterneuzugang des Floridsdorfer AC, der unmittelbar danach auch noch den länger vereinslosen Ex-Rapidler Manuel Thurnwald vorstellte.

Michael Steinwender

IV, 24, AUT | IFK Värnamo – > Heart of Midlothian

Neu bei Heart of Midlothian ist hingegen der Innenverteidiger Michael Steinwender. Der wie Haring in Eisenstadt geborene Abwehrspieler kickte zuletzt ein halbes Jahr in Schweden beim IFK Värnamo, wo er in 20 Pflichtspielen einen Treffer erzielte. Värnamo stieg allerdings über die Relegation aus der Allsvenskan ab, wonach Steinwenders Vertrag aufgelöst wurde. Der langjährige Burgenland-Akademiespieler zeigte in Schweden allerdings ausgezeichnete Leistungen, weshalb nun der Transfer zu einem deutlich größeren Klub möglich gemacht wurde. Die Hearts sind in der schottischen Zwölferliga derzeit nur Neunter, nachdem die Doppelbelastung mit der Conference League, aus der man allerdings ausschied, sehr kräftezehrend war. Die Verpflichtung von Steinwender, der einen Vertrag bis Sommer 2028 erhielt, war aber auch nötig, weil sich Hearts-Abwehrchef Frankie Kent einen Muskelbündelriss zuzog und für den Rest der Saison ausfallen wird.

Felix Strauss

IV, 23, AUT | FC Lahti – > Spartak Varna

Im vergangenen Sommer wechselte der Innenverteidiger Felix Strauss vom SCR Altach nach Finnland zum FC Lahti. Nach elf Spielen und einem Tor war das Finnland-Engagement des 23-Jährigen aber schon wieder vorbei: Nach einer erfolglosen Relegation musste der Klub in Finnlands zweite Liga absteigen. Strauss bleibt jedoch im Ausland und heuert in Bulgarien an: Der gebürtige Salzburger unterschrieb beim aktuellen Sechsten Spartak Varna und ist damit aktuell der einzige Österreich-Legionär in Bulgarien.

Can Keles

RA, 23, AUT/TUR | Besiktas – > Kasimpasa

Im Sommer wechselte der Ex-Austrianer Can Keles gegen eine stolze Ablöse von umgerechnet 2,75 Millionen Euro von Fatih Karagümrük zu Besiktas Istanbul. In sieben Partien bzw. insgesamt etwa 150 Spielminuten stand er für den Großklub auf dem Platz, ohne dabei einen Scorerpunkt zu sammeln. Sein Vertrag am Bosporus läuft allerdings noch bis Sommer 2028, weshalb Besiktas den 23-Jährigen nun innerhalb der Stadt für ein halbes Jahr zu Kasimpasa verleiht. Der Klub ist derzeit Zwölfter und im gesicherten Mittelfeld der türkischen Süper Lig.