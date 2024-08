Cham in Trabzon gelandet, Ex-Vitesse-Legionär Oroz geht nach Russland

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen...

Die Sommertransferzeit neigt sich bereits dem Ende zu und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Nikolai Baden Frederiksen

ST, 24, DEN | Lyngby BK – > IFK Göteborg

Der ehemalige WSG-Topstürmer und spätere Lustenau-Flop Nikolai Baden Frederiksen wechselt bereits in sein sechstes Land als Profi. Der 24-Jährige schließt sich für den Rest der schwedischen Kalenderjahrsaison IFK Göteborg an, das aktuell nur Zwölfter in der Sechzehnerliga ist und gegen den Abstieg kämpft. Zuletzt hatte Baden Frederiksen ein halbes Jahr in seiner dänischen Heimat für Lyngby gespielt, war allerdings nur auf zwei Einsätze in der Kampfmannschaft gekommen. Auch seine Leihe mit Lustenau im Herbst davor war mit zwei Pflichtspieltoren in zwölf Partien nicht von Erfolg gekrönt. Für die WSG hatte der Däne noch 18 Tore in 32 Spielen erzielt. Sein Vertrag in Lyngby läuft noch bis 2027.

Julian Keiblinger

RV, 23, AUT | SKN St. Pölten – > GKS Tychy

Der 23-jährige Rechtsverteidiger Julian Keiblinger wird bereits der dritte ÖFB-Legionär beim polnischen Zweitligisten GKS Tychy. Der langjährige St.Pölten-Abwehrspieler folgt damit Linksverteidiger Marko Dijakovic und Mittelfeldspieler Julius Ertlthaler in die zweite polnische Liga. Keiblinger wird vorerst ausgeliehen, Tychy hält aber eine Kaufoption. Keiblinger durchlief neun Jahre lang den Nachwuchs der Niederösterreicher, kam vor drei Jahren in die Kampfmannschaft und brachte es in 93 Spielen auf zehn Tore und 14 Assists.

Dominik Oroz

IV, 23, CRO/AUT | Vitesse Arnheim – > Krylia Sovetov Samara

Für den kroatisch-stämmigen Wiener Dominik Oroz waren die letzten Jahre ein Wechselbad der Gefühle. Im Jänner 2021 wechselte der Innenverteidiger aus Liefering zu Vitesse Arnheim, wo er zunächst immer wieder überzeugen konnte, dann aber für die Saison 2022/23 zu Sturm Graz verliehen wurde, wo er mehr für die zweite, als für die Kampfmannschaft auflief. Im Dezember 2022 kehrte Oroz zu Vitesse zurück, erkämpfte sich in der Eredivisie einen Stammplatz, musste aber nach mehreren Lizenzverstößen seines Klubs nach einem gewaltigen Punktabzug absteigen. Er folgt Vitesse nicht in die zweite niederländische Liga, sondern unterschrieb nun einen Dreijahresvertrag beim russischen Erstligisten Krylia Sovetov Samara.

Muhammed Cham

OM, 23, AUT | Clermont Foot – > Trabzonspor

Nachdem er ein lukratives Angebot von Slavia Prag ablehnte, das ihn beim tschechischen Großklub zum Topverdiener gemacht hätte, wechselt Muhammed Cham-Saracevic zum türkischen Klub Trabzonspor. Die Ablöse soll über fünf Millionen Euro hoch sein und Cham wird beim Verein, der zuletzt gegen Rapid aus der Europa-League-Qualifikation ausschied, einen langfristigen Vertrag erhalten. In der vergangenen Saison war Cham mit dem französischen Klub Clermont Foot in die Ligue 2 abgestiegen, war beim Underdog aber einer der besten Spieler. In 33 Ligapartien kam Cham auf acht Tore und vier Assists. Zuletzt stand bei ihm auch ein möglicher Wechsel in die USA zum Charlotte FC im Raum. Der Wiener mit senegalesischen und gambischen Wurzeln wurde in Trabzon bereits von zahlreichen Fans am Flughafen begrüßt – nur noch der Medizincheck ist ausständig.