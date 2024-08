Daniliuc zurück in der Serie A, Adewumi ist neuer FAC-Rekordtransfer

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und...

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits in den allerletzten Zügen und es gibt nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Sofyan Amrabat

DM, 28, MAR | AC Fiorentina – > Fenerbahce Istanbul

Die AC Fiorentina, Gegner des LASK in der UEFA Conference League, gibt seinen kampfstarken, marokkanischen Sechser Sofyan Amrabat fix nach Istanbul ab. Fenerbahce leiht den 28-Jährigen vorerst gegen eine Gebühr von zwei Millionen Euro und verpflichtet ihn schließlich im nächsten Sommer fix um weitere 13 Millionen. Amrabat war zuletzt an Manchester United verliehen, startete die Saison 2024/25 aber für die Fiorentina, ehe er nun einem Wechsel in die Türkei zustimmte. Der gebürtige Niederländer stand auch auf der Liste von Galatasaray, Atlético Madrid, sowie mehreren italienischen Klubs. Obwohl die Fiorentina im Jänner 2020 fast 20 Millionen Euro für Amrabat bezahlte, machte man mit den diversen Leihgebühren und der Ablöse im kommenden Sommer Gewinn mit dem defensiven Mittelfeldspieler.

Ibane Bowat

IV, 21, SCO | Fulham FC – > Portsmouth FC

Die letzte Saison verbrachte der 21-jährige Schotte Ibane Bowat leihweise beim TSV Hartberg und legte zahlreiche starke Leistungen hin. Zuletzt stand auch eine mögliche Rückkehr nach Österreich im Raum, etwa zum LASK, der sich wegen des U21-Teamspielers erkundigt haben soll. Bowat verlässt Fulham nun aber innerhalb Englands und wechselt zu Zweitligaaufsteiger Portsmouth, wo mit dem Torhüter Nicolas Schmid auch ein ÖFB-Legionär unter Vertrag steht. Der in London geborene Linksfuß unterzeichnete einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Flavius Daniliuc

IV/RV, 23, AUT | US Salernitana – > Hellas Verona

Der ÖFB-Teamspieler Flavius Daniliuc ist zurück in der Serie A. Nachdem die US Salernitana in die zweite Leistungsklasse abstieg und der flexible Abwehrspieler das letzte halbe Jahr leihweise bei Red Bull Salzburg verbrachte, wird Daniliuc nun an Hellas Verona verliehen, das auch eine Kaufoption auf den 23-Jährigen hält. Zuletzt wurde der Wiener, der bereits als Kind in den Nachwuchs von Real Madrid gewechselt war, auch mit einem möglichen Transfer zu Celtic Glasgow in Verbindung gebracht. In Salerno bestritt Daniliuc 46 Pflichtspiele und erzielte dabei einen Treffer und drei Assists.

Oluwaseun Adewumi

OM, 19, AUT | Floridsdorfer AC – > Burnley FC – > Dundee FC

Der Floridsdorfer AC darf sich – nach eigenen Angaben – über einen Rekordtransfer freuen. Das offensive Mittelfeldtalent Oluwaseun Adewumi wechselt für vier Jahre zum englischen Zweitligisten Burnley und wird für das restliche Kalenderjahr 2024 nach Schottland an den Dundee FC verliehen. Der 19-Jährige, der im Nachwuchs auch über vier Jahre für Rapid kickte, war im vergangenen Frühjahr auch als möglicher Neuzugang beim SK Sturm Graz im Gespräch. Wie hoch die Ablöse für den Spielmacher ist, gab Burnley vorerst nicht bekannt. Adewumi, der gerade erstmalig in den Kader der österreichischen U21-Nationalauswahl einberufen wurde, kam für den FAC in 55 Pflichtspielen auf sechs Tore und sechs Assists.