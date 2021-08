Danso wechselt nach Frankreich, bester Serie-A-Verteidiger zu Tottenham

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Kevin Danso

IV, 22, AUT | FC Augsburg – > RC Lens

Nach einem langen Transferhickhack verlässt Kevin Danso den FC Augsburg nun doch. Der sechsfache ÖFB-Teamspieler wechselt um 5,5 Millionen Euro zum RC Lens in die französische Ligue 1. Mit Ausnahme eines Leihjahres bei Southampton verbrachte Kevin Danso die letzten 7 ½ Jahre in Deutschland und davon knapp 5 ½ Jahre in Augsburg, wo er auch den Nachwuchs durchlief. In der vergangenen Saison war der Innenverteidiger Stammspieler beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Dansos Vertrag in Augsburg wäre noch bis 2024 gelaufen, beim FCA sah der 190cm große Abwehrspieler aber keine Perspektive mehr. Deshalb unterschrieb Danso nun bis Sommer 2026 in Lens, das in der vergangenen Saison guter Siebter der Ligue 1 wurde und auch nächste Saison eine schlagkräftige Truppe stellen dürfte.

David Atanga

RA, 24, GHA | Holstein Kiel – > KV Oostende

Das vergangene Halbjahr verbrachte das einstige Liefering- bzw. Salzburg-Juwel David Atanga in der Südstadt, wo er zwar solide spielte, aber auch kein besonderer Unterschiedsspieler war. Im Laufe seiner Karriere wurde Atanga nach Heidenheim, Mattersburg, St.Pölten und Fürth verliehen, ehe er fix zu Holstein Kiel wechselte, wo er aber sich nie durchsetzen konnte. Daher gibt Kiel den Rechtsaußen nun wieder ab und Atanga schließt sich für drei Jahre dem belgischen Klub Oostende an. Dort bekommt der 24-Jährige, der die meisten Spiele seiner Karriere für Liefering bestritt, mit Marko Kvasina einen österreichischen Teamkollegen.

Srdjan Spiridonovic

RA, 27, AUT/SRB | Roter Stern Belgrad – > Atromitos Athen

Seit Damir Canadi seinerzeit das Traineramt bei Atromitos Athen übernahm, mutierte der Klub zu einer Österreicher-Filiale. Aktuell spielen etwa Patrick Salomon oder der Ex-Rapidler Lucas Galvao für die Blau-Weißen. Der Neueste im Bunde ist – zumindest für die kommende Saison – das einstige Austria-Talent Srdjan Spiridonovic. Der wegen seiner Schnelligkeit gerne „Speedy“ genannte Rechtsaußen spielte in den letzten Jahren bereits einmal erfolgreich in Griechenland für Panionios, danach in Polen für Pogon Szczecin, in Serbien für Roter Stern Belgrad und zuletzt leihweise in der Türkei bei Genclerbirligi, wo er allerdings kaum zum Spielen kam. Der Vertrag des 169cm-Flügels bei Roter Stern läuft noch bis Sommer 2023, aber da er in Belgrad keine größere Rolle spielen dürfte, geht es für den Wandervogel nun ein zweites Mal nach Griechenland.

Cristian Romero

IV, 23, ARG | Atalanta Bergamo – > Tottenham Hotspur

Der beste Abwehrspieler der vergangenen Serie-A-Saison wechselt von Atalanta Bergamo zu Tottenham Hotspur. Der 23-jährige Cristian Romero wechselte vor zwei Jahren um 26 Millionen Euro von Genua zu Juventus Turin, nur um direkt wieder ein Jahr an Genua verliehen zu werden. In der vergangenen Saison kickte Romero dann leihweise bei Atalanta, wo er eine absolute Topsaison hinlegte und schließlich um die Kaufoption von 16 Millionen Euro von Atalanta verpflichtet wurde. Kurioserweise zog Atalanta diese Option aber nur, um Romero wesentlich teurer weiterzuverkaufen. Der fünffache argentinische Teamspieler wechselt nun nämlich um bis zu 55 Millionen Euro zu Tottenham, das ihn damit zu einem der zehn teuersten Innenverteidiger aller Zeiten macht. Atalanta lernte jedenfalls aus diesem insgesamt guten Deal: Mit Merih Demiral holt der Vorjahresdritte nun wieder einen Juventus-Innenverteidiger mit Kaufoption – und für Romero-Ersatz ist damit auch schon wieder gesorgt…