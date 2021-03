EL-Vorschau: Showdown in Mailand

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute zwei kompakte Vorschauen für euch. Wir blicken auf das Spitzenduell zwischen dem AC Milan und Manchester...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag haben wir auch heute zwei kompakte Vorschauen für euch. Wir blicken auf das Spitzenduell zwischen dem AC Milan und Manchester United sowie die Partie zwischen Dinamo Zagreb und den Spurs.

Dinamo Zagreb – Tottenham Hotspur FC

Donnerstag, 18.03.2021, 18:55 Uhr

Dinamo Zagreb wird einen Glanztag erwischen müssen um den Premier-League-Klub nach der 2:0-Auswärtsniederlage aus dem Europacup zu werfen. Immerhin konnte man Selbstvertrauen tanken, denn nach der Niederlage gegen die Spurs gewann man auswärts gegen den NK Varazdin mit 5:0 und holte damit den sechsen Liga-Sieg in Folge. In der heimischen Tabelle hat die Mannschaft zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Osijek, allerdings absolvierte Dinamo eine Partie weniger. Nach einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer knapp fünfjährigen Haftstrafe trat Trainer Zoran Mamic zurück und gab auch seinen Posten des Sportdirektors ab. Mamic wurde vorgeworfen, dass er rund 15 Millionen Euro aus Spielertransfers veruntreute. Wir werden sehen inwieweit das auch Unruhe in die Mannschaft bringen wird. Bis auf den verletzten Sadegh Moharrami stehen Dinamo Zagreb alle Spieler zur Verfügung.

Die Gäste aus England müssen auf den verletzten Heung-Min Son und den gesperrten Pierre-Emile Højbjerg verzichten. Giovani Lo Celso ist hingegen wieder zurück und könnte im EL-Spiel die eine oder andere Minute Spielpraxis erhalten. Da die Spurs als Tabellenachter um Europacup-Plätze in der Liga hart kämpfen müssen und am Wochenende das Spiel gegen Tabellennachbarn Aston Villa wartet, kann man erwarten, dass Coach Mourinho den einen oder anderen Spieler eine Pause gönnen wird. Das würde bedeuten, dass beispielsweise Dele Alli und Harry Winks Starteinsätze erhalten würden – wer auch solche „Ersatzspieler“ zurückgreifen kann, darf sich glücklich schätzen.

AC Milan – Manchester United

Donnerstag, 18.03.2021, 21:00 Uhr

Nach dem 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Manchester United brachte sich die stark ersatzgeschwächte Milan-Mannschaft in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Das Lazarett der Mailänder lichtet sich nun, da mit Ante Rebic, Hakan Calhanoglu und Theo Hernandez wichtige Akteure wieder einsatzbereit sind. Mario Mandzukic fällt fix aus, Alessio Romagnoli und Ismael Bennacer sind fraglich. Dies gilt auch für Zlatan Ibrahimovic, der vielleicht von der Bank der Mailänder sein Comeback geben könnte. Nach dem Unentschieden gegen United verlor der AC Milan in der Liga das Heimspiel gegen Napoli mit 0:1, sodass der Rückstand in der Tabelle auf den Stadtrivalen bereits neun Punkte beträgt. Zuhause zeigte sich Milan zuletzt in einer schwachen Verfassung und holte aus den letzten vier Heimspielen keinen einzigen Sieg.

Manchester-United-Trainer Ole Gunnar Solskjær hat auch einige Personalprobleme und muss im Rückspiel auf Martial, Bailly, Cavani, Mata und Jones verzichten. Pogba und van de Beek rückten wieder in den Kader, haben allerdings noch Trainingsrückstand. Dean Henderson wird vermutlich statt de Gea im Tor stehen, Mason Greenwood könnte als Solospitze im 4-2-3-1-System auflaufen. Nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Manchester City und dem 1:0-Heimsieg gegen West Ham United verteidigte United zuletzt den zweiten Tabellenplatz gegenüber Leicester City. Manchester United weist in der Europa League eine sehenswerte Bilanz auf und verlor nur zwei der letzten 26 Partien. In den letzten fünf direkten Begegnungen gegen Milan ging man nie als Verlierer vom Platz.

