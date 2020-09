Ex-Admiraner Pavic neuer Italien-Legionär, Leipzig holt Hertha-Supertalent

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Markus...

Markus Pavic

LV, 25, AUT | NK Rudes – > Virtus Entella

In den letzten drei Jahren ist der Ex-Admiraner Markus Pavic ganz schön herumgekommen. Nach 17 Bundesligaspielen für die Südstädter wechselte er nach Kroatien zum NK Rudes, danach nach Frankreich zum FC Souchaux, wo er aber keine Spiele bestritt und ein halbes Jahr danach zurück nach Kroatien zum NK Istra nach Pula. Nun zieht der 25-jährige Linksverteidiger nach Italien: Pavic unterzeichnete einen Vertrag beim Zweitligisten Virtus Entella, der die vergangene Serie-B-Saison auf Rang 13 beendete und wohl in der neuen Saison gegen den Abstieg spielen wird.

Patrik Eler

ST, 29, SLO | SC Austria Lustenau – > SV Horn

Die Top-Saisonen des slowenischen Angreifers Patrik Eler bei Wacker Innsbruck und Austria Klagenfurt liegen bereits einige Jahre zurück. Nach seinem Wechsel zum AS Nancy nach Frankreich im Sommer 2017 fand er kaum mehr in die Spur. Weitere Engagements bei Wacker Innsbruck, der SV Ried und zuletzt Austria Lustenau verliefen nicht nach Wunsch. Nun schließt sich Eler für eine Saison dem SV Horn an, wo er praktisch als spätberufener Ersatzmann für den zu Rapid abgewanderten Ercan Kara fungieren soll, nachdem die bisherigen Ersatzleute den Brecherstürmer nicht ersetzen konnten.

Lazar Samardzic

OM, 18, GER | Hertha BSC – > RB Leipzig

In unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt haben wir den Hertha-Spielmacher Lazar Samardzic bereits vorgestellt. Im Zuge der Corona-Zeit kam der 18-Jährige zu seinen ersten drei Bundesligaeinsätzen für die Berliner und in der Regionalliga Nordost kam er fünfmal zum Einsatz. Der Nachwuchsstar wechselt nun nach Leipzig und unterzeichnet bei RB einen Vertrag bis Sommer 2025. Bei nur 700.000 Euro kolportierter Ablösesumme ist Samardzic ein wahres Schnäppchen für die Roten Bullen aus Sachsen. Zuletzt gab es einige Ungereimtheiten zwischen Samardzic und den Berlinern, weshalb er auf einen Wechsel pochte. Auch Bayern München und Borussia Mönchengladbach hatten Interesse am offensiven Mittelfeldspieler, den Zuschlag bekam nun aber Leipzig.

Reuben Acquah

DM, 23, GHA | SV Ried – > NK Lokomotiva Zagreb

In Österreich konnte sich der junge Ghanaer Reuben Acquah nirgendwo durchsetzen. Für die SV Ried brachte es der Sechser auf 25 Einsätze, hinzu kommen sieben Spiele für den FC Juniors OÖ, ein einziges Spiel im Zuge der Leihe beim TSV Hartberg und kein Spiel für den LASK, der Acquah im Sommer 2016 aus Belgien holte und direkt nach Albanien weiterverlieh. Nun kehrt Acquah Österreich den Rücken und wechselt zum Rapid-Gegner der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde. NK Lokomotiva Zagreb stattet ihn mit einem Vierjahresvertrag aus.