Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es nahezu täglich mehrere, interessante Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Lukas Mühl

IV, 27, GER | Spezia Calcio – > FC Winterthur

Der einstige Austria-Verteidiger Lukas Mühl wechselt in die Schweiz. Vor einem Jahr war der heute 27-jährige Mühl ablösefrei von der Austria zum italienischen Zweitligisten Spezia Calcio gewechselt, wo er in 15 Spielen einen Treffer erzielte. Nun sichert sich der FC Winterthur – ebenfalls ablösefrei – für zwei Jahre die Dienste des Innenverteidigers, der am Ende bei den Veilchen sogar Kapitän war. Winterthur startete schlecht in die Saison und ist nach sechs Spielen nur Vorletzter. Kurioserweise ist in der Schweiz derzeit nur Meister YB Bern schlechter als der Abstiegskandidat. Die Schwarz-Gelben halten bei drei Zählern, Winterthur bei vier.

Almir Oda

ZM, 20, AUT/MKD | SK Rapid II – > FC Ballkani

Rapid gibt sein Mittelfeldtalent Almir Oda in die kosovarische Liga ab. Der 20-jährige Wiener mit nordmazedonischen Wurzeln schließt sich dem FC Ballkani an. Der Klub wurde zuletzt dreimal hintereinander Meister im Kosovo und nahm in den letzten beiden Saisonen auch an der UEFA Conference League teil. Dieses Jahr qualifizierte man sich nicht. Oda spielte zuletzt elf Jahre für Rapid und kam für die zweite Mannschaft auf 52 Pflichtspieleinsätze, in denen er ein Tor und einen Assist erzielte.

Sandi Ogrinec

OM, 26, SLO | WSG Tirol – > Borac Banja Luka

Nach 2 ½ Jahren bei der WSG Tirol wechselt der slowenische Mittelfeldspieler Sandi Ogrinec nach Bosnien. Der ehemalige U21-Teamspieler wechselt zu Borac Banja Luka und wird dort unter anderem vor dem Ex-Rapidler Srdjan Grahovac im Mittelfeld agieren. Für die WSG hatte Ogrinec 63 Pflichtspiele bestritten und fünf Tore und sechs Assists beigesteuert. Die Tiroler verpflichteten für Ogrinec’ Position kurz vor Ende der Transferzeit den 19-jährigen Burkiner Mazou Bambara, der direkt aus Burkina Faso vom SC Majestic kam.

Anthony Schmid

ST, 25, AUT/FRA | Swift Hesperingen – > Floridsdorfer AC

Der Floridsdorfer AC holt nach zwei Jahren den in Frankreich geborenen Österreicher Anthony Schmid zurück. Der Zweitligist hatte Schmid im Sommer 2022 ablösefrei nach Lustenau ziehen lassen und nach dem Abstieg der dort ansässigen Austria wechselte er erst im vergangenen Juli nach Luxemburg. Dort bestritt der 183cm große Angreifer nur drei Partien, erzielte einen Treffer, ehe sein Vertrag wieder aufgelöst wurde. Der FAC reagiert damit noch einmal auf den Abgang von Toptalent Oluwaseun Adewumi nach Dundee und von Topstürmer Nermin Haljeta nach Indonesien.