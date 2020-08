Flecker landet in 2. deutscher Bundesliga, Auslandstransfers für Gashi und Savic

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Albin Gashi OM,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Albin Gashi

OM, 23, AUT/ALB | Floridsdorfer AC – > FK Kukesi

Das letzte Jahr verbrachte der 23-jährige Spielmacher Albin Gashi beim Floridsdorfer AC, wo er in 23 Pflichtspielen zwei Treffer beisteuerte. Ganz nach Wunsch verlief das Zweitligaengagement des einstigen Top-Talents des SK Rapid also nicht. Nun vollzieht der Mittelfeldspieler einen Tapetenwechsel und wechselt zum zweiten Mal ins Ausland, nachdem er bereits 2018 kurzzeitig leihweise in den Niederlanden für Den Bosch spielte. Gashi wechselt für zwei Jahre nach Albanien, ins Herkunftsland seiner Eltern. Sein neuer Verein ist der FK Kukesi, einer der Topklubs des Landes und zuletzt Vizemeister hinter dem KF Tirana. Der beidbeinige Techniker wird demnach in der kommenden Saison an der Europa League Qualifikation teilnehmen.

Siegfried Rasswalder

LV, 33, AUT | TSV Hartberg – > ESV Knittelfeld

Es kommt nicht unbedingt häufig vor, dass der Kapitän einer Bundesligamannschaft direkt ins Unterhaus wechselt und auf diese Weise die Profikarriere beendet. Bei Hartberg-Kapitän Siegfried Rasswalder ist dies allerdings der Fall: In der vergangenen Spielzeit kam er noch zu Einsätzen gegen Sturm, Rapid oder Red Bull Salzburg, stand insgesamt immerhin zehnmal für die Oststeirer auf dem Platz. In der kommenden Spielzeit wird er in der steirischen Oberliga Nord, der fünften Leistungsklasse, für den ESV Knittelfeld gegen Teams wie Krieglach, Judenburg, Schladming oder die Amateure des Kapfenberger SV spielen. Die Hartberger verkündeten zudem einen weiteren Abgang: Christoph Kröpfl geht allerdings nur eine Etage tiefer und wechselt zum SV Lafnitz.

Stefan Savic

OM, 26, AUT | Olimpija Ljubljana – > Wisla Krakau

Lange Zeit galt Stefan Savic als eines der größten Talente in der Akademie von Red Bull. Der große Durchbruch in Österreich gelang dem offensiven Mittelfeldspieler allerdings nicht. Mittlerweile ist Savic ein gestandener Spieler, der seinen Weg über mehrere Auslandsstationen ging. Beim kroatischen Klub Slaven Belupo ging’s los, danach kickte er in den Niederlanden für Roda Kerkrade und zuletzt erfolgreich in Slowenien bei Olimpija Ljubljana, wo er in der vergangenen Saison in 40 Pflichtspielen sieben Tore und neun Assists beisteuerte. Nun geht es für Savic weiter nach Polen: Wisla Krakau verpflichtet den ehemaligen österreichischen U19-Teamspieler ablösefrei und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2022 aus. Der Kapitän Wislas ist die polnische Fußballerlegende Jakub „Kuba“ Blaszczykowski.

Florian Flecker

RA, 24, AUT | Union Berlin – > Würzburger Kickers

Vor einem Jahr wechselte der steirische Rechtsaußen Florian Flecker von Hartberg direkt in die deutsche Bundesliga zu Union Berlin. Für die Eisernen bestritt er allerdings kein einziges Pflichtspiel, weshalb er nun einen Schritt zurück, in die zweite deutsche Bundesliga macht. Flecker schließt sich für zwei Jahre dem Zweitligaaufsteiger aus Würzburg an. Im Erfolgsfall könnte der 24-Jährige aber dennoch erneut in der deutschen Bundesliga unterkommen: Union Berlin sicherte sich eine Rückkaufoption auf den flinken Flügelspieler, der in Österreich in 63 Bundesligaspielen acht Tore und acht Assists erzielte.