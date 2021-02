Hartberg holt Flecker heim, Wimmer heuert in Karlsruhe an

Die Wintertransferzeit 2021 neigt sich bereits langsam ihrem Ende zu. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden....

Florian Flecker

RM, 25, AUT | Würzburger Kickers – > TSV Hartberg

Nach 1 ½ Jahren in Deutschland kehrt Florian Flecker zurück in die Steiermark. Im Juni 2019 war der Rechtsfuß, der praktisch auf der gesamten rechten Außenbahn eingesetzt werden kann, ablösefrei zu Union Berlin, wo er aber kein einziges Spiel absolvierte. Im vergangenen Sommer zog Flecker weiter zum Zweitligisten nach Würzburg, wo er immerhin 14-mal auf dem Platz stand, aber ebenfalls keinen bleibenden Eindruck hinterließ. Hartberg holt den verlorenen Sohn nun zurück und stattet ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2022 aus. Die Oststeirer stehen derzeit nur auf Rang neun der heimischen Bundesliga und müssen sich nach der Punkteteilung wohl eher auf einen harten Abstiegskampf einstellen.

Kevin Wimmer

IV, 28, AUT | Stoke City – > Karlsruher SC

Der englische Zweitligist Stoke City verleiht Kevin Wimmer nun bereits zum dritten Mal. Für die „Potters“ kam der mittlerweile 28-Jährige, der neunmal für das ÖFB-Nationalteam auflief nur in seiner ersten Halbsaison im Frühjahr 2018 zum Einsatz. Später kickte Wimmer leihweise für Hannover 96 und den belgischen Klub Excel Mouscron, wo er jeweils weitgehend Stammspieler war. Wimmers nächste Station ist wieder Deutschland: Der KSC holt den Linksfuß leihweise bis Saisonende, hält aber keine Kaufoption. Im Laufe seiner Karriere hatte der ehemalige LASK-Nachwuchsspieler über 27 Millionen Euro an Ablösesummen generiert.

Kristijan Dobras

ZM, 28, AUT/CRO | vereinslos – > FC Blau-Weiß Linz

Die letzten 1 ½ Jahre waren für den in Kroatien geborenen Österreicher Kristijan Dobras „Wanderjahre“. Im Sommer 2019 verließ der Mittelfeldspieler den SCR Altach und wechselte nach Australien. Für Melbourne Victory bestritt Dobras in einem halben Jahr aber nur acht Spiele, in denen er zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Unmittelbar danach ging es für Dobras weiter nach Kasachstan, wo er einen Vertrag bei Irtysh Pavlodar unterzeichnete. Nur zwei Monate nachdem er seinen Vertrag unterzeichnete, löste sich der Verein allerdings aufgrund finanzieller Schwierigkeiten auf. Alle Saisonspiele in der höchsten kasachischen Liga wurden annulliert. Seit Juli war der mittlerweile 28-Jährige demnach vereinslos. Das nächste Abenteuer ist weniger exotisch: Dobras unterschrieb nun für den Rest der Saison bei Blau-Weiß Linz…

Aleksandar Cirkovic

LA, 19, SRB | Admira Wacker Mödling – > Macva Sabac

Zu Saisonbeginn machte das Admira-Talent Aleksandar Cirkovic auf sich aufmerksam, als er beim Erstrundensieg der Admira im ÖFB-Cup bei Hertha Wels alle drei Tore beim 3:0-Auswärtssieg erzielte. Prompt stand Cirkovic auch in den ersten drei Ligaspielen der laufenden Saison in der Startelf – danach riss sein Lauf aber ab und er kam auf keine weiteren Minuten in der Kampfmannschaft, sondern spielte wieder für die Admira Juniors in der Regionalliga. Um nach den vielen Veränderungen am Kader Spielpraxis für das 19-jährige Talent zu gewährleisten, wechselt Cirkovic nun leihweise nach Serbien. Beim Vorletzten der Super Liga, Mavca Sabac, ist Cirkovic einer von nur drei Legionären. Das klare Ziel des Teams, das in 19 Spielen nur elf Tore erzielte und damit die schwächste Offensive der Liga stellt: Klassenerhalt.