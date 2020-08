Hausjell zurück in der Südstadt, Pink wechselt nach Klagenfurt

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Marco Hausjell LA,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Marco Hausjell

LA, 21, AUT | SV Horn – > Admira Wacker Mödling

Am 11. Februar 2018 gab Marco Hausjell sein Bundesligadebüt für die Admira und erzielte prompt gegen Rapid den Siegtreffer. Es war eines von zwei Bundesligatoren, aber die meiste Zeit kam der 21-Jährige für die zweite Mannschaft der Admira zum Einsatz, weshalb er sich zu Beginn der vergangenen Saison für einen Wechsel nach Horn entschied. Für die Waldviertler erzielte er in der abgelaufenen Saison elf Tore und sieben Assists in 29 Pflichtspielen. Zuletzt war nicht sicher, ob Hausjell in die Südstadt zurückkehren würde, aber der neue Sportchef Franz Wohlfahrt gab nun das OK: Hausjell unterzeichnete einen neuen Zweijahresvertrag bei der Admira und ist nach Tomic, Pejovic, Maierhofer und dem ebenfalls aus Horn zurückkehrenden Lukas Malicsek der fünfte Neue bei den Admiranern.

David Schnegg

LV, 21, AUT | LASK – > WSG Swarovski Tirol

Beim LASK sah David Schnegg in der vergangenen Saison kaum Land und kam nur auf zwei Bundesliga- und einen Cupeinsatz für die Kampfmannschaft, spielte zudem 14-mal in der 2. Liga beim FC Juniors OÖ. Nun wechselt der gebürtige Tiroler für eine Saison in sein Heimatbundesland zur WSG Swarovski Tirol. Dort hatte Schnegg bereits im Jahr 2018 ein halbes Jahr erfolgreich gespielt, ehe er zum FC Liefering wechselte. Bei den Wattenern wird der 21-Jährige voraussichtlich als erster Linksverteidiger eingeplant sein. Konkurrent und Routinier Florian Buchacher hat bisher noch keinen neuen Vertrag bei den Tirolern.

Markus Pink

ST, 29, AUT | Admira Wacker Mödling – > SK Austria Klagenfurt

Es war eine Saison zum Vergessen für Markus Pink: Im Herbst kam er beim SK Sturm Graz nur auf neun Einwechslungen in der Bundesliga, im Frühling spielte er zehnmal für die Admira, erzielte aber nur einen Treffer. Deshalb geht es für den mittlerweile 29-jährigen Stürmer nun nach neun Jahren „heim“ nach Klagenfurt. Pink unterschreibt beim SK Austria Klagenfurt, der aktuell groß aufrüstet, um in der kommenden Saison den Aufstieg zu besorgen. Es wird Pinks erste Saison in der zweithöchsten Spielklasse seit fünf Jahren sein.

Erijon Shaqiri

OM, 17, AUT | BSC Young Boys U18 – > 1.FC Kaiserslautern U19

Der kosovarisch-stämmige Wiener Erijon Shaqiri verlässt die Schweiz nach sieben Jahren und wechselt in die A-Junioren Bundesliga zum 1.FC Kaiserslautern. Shaqiri ist ein 17-jähriger Offensivspieler, der speziell im offensiven Mittelfeld, als hängende Spitze oder als Mittelstürmer eingesetzt wird. Er durchlief zahlreiche Nachwuchsmannschaften des FC Basel und wechselte im Sommer 2019 in die U18 des Konkurrenten Young Boys Bern. Für die U18 YB erzielte er in neun Spielen drei Tore, fehlte aber immer wieder aufgrund von Verletzungen. Zuvor hatte Shaqiri in 22 Spielen für die Basler U17 elf Tore erzielt.

Gabriel Haider

IV, 18, AUT | AKA SV Ried U18 – > TSG 1899 Hoffenheim U19

Der ÖFB darf sich über einen weiteren Hoffenheim-Legionär freuen: Der 18-jährige Innenverteidiger Gabriel Haider wechselt aus der Rieder Akademie zur U19 der Sinsheimer. Haider, der kein aktueller Juniorennationalspieler ist, ist in der U19-Mannschaft der TSG aktuell der einzige Österreicher. In den letzten Jahren spielten hier allerdings mehrere ÖFB-Talente, allen voran natürlich Christoph Baumgartner, der mittlerweile in der Kampfmannschaft zum Shooting Star avancierte. Ähnliches gilt für Stefan Posch, der ebenfalls den Weg über den eigenen Nachwuchs ging. Auch die Juniorenteamspieler Tim Linsbichler und Benjamin Wallquist versuchten sich zuletzt bei den A-Junioren Hoffenheims.