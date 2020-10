LASK-Gegner verpflichtet Despodov, Harnik wechselt in die Oberliga

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich....

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Das waren die letzten Transfers des Herbsts.

Kirill Despodov

RA, 23, BUL | Cagliari Calcio – > Ludogorets Razgrad

Der letztjährige Sturm-Graz-Leihspieler Kirill Despodov kehrt in seine Heimat zurück: Der durchschlagskräftige Flügelspieler wechselt leihweise zu Serienmeister Ludogorets Razgrad und wird damit in der laufenden Saison in der Europa League auf den LASK treffen. Der 23-Jährige war nach seinem Sturm-Engagement wieder zu Cagliari Calcio zurückgekehrt und dort zu Saisonbeginn zu einem Kurzeinsatz gekommen. Der finanzstarke bulgarische Meister verpflichtete den elffachen Nationalspieler nun leihweise, besitzt aber keine fixe Kaufoption auf Despodov.

Martin Harnik

RA, 33, AUT | SV Werder Bremen – > TuS Dassendorf

Mit einem Paukenschlag ging nun die Profikarriere des 68-fachen österreichischen Teamspielers Martin Harnik zu Ende. Der gebürtige Hamburger wechselt nach seinem Aus bei Werder Bremen in die Hamburger Oberliga und damit in die fünfte Klasse des deutschen Fußballs. Die TuS Dassendorf stattete den 33-Jährigen gleich mit einem Dreijahresvertrag aus, weshalb ein Karriereende Harniks in Dassendorf sehr wahrscheinlich ist. Die Dassendorfer wollen heuer in die Regionalliga aufsteigen und verpflichteten den langjährigen Stuttgart- und Werder-Stürmer als Leithammel.

Christoph Klarer

IV, 20, AUT | Southampton FC – > Fortuna Düsseldorf

In der vergangenen Saison war Christoph Klarer an den SKN St. Pölten verliehen und machte dort durchwegs eine gute Figur. Der kraftvolle Innenverteidiger kehrte nach Saisonende aber zu Southampton zurück und bestritt drei Partien für die U23-Mannschaft der Saints. Nun wurde fixiert, dass Klarer künftig in der zweiten deutschen Bundesliga zu bewundern sein wird. Der ehemalige Rapid-Nachwuchsspieler wechselt fix zu Fortuna Düsseldorf, kostet den Zweitligisten 400.000 Euro Ablöse und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024. Bei den Düsseldorfern ist Klarer nun der zweite österreichische Innenverteidiger neben Kevin Danso.

Davy Klaassen

ZM, 27, NED | SV Werder Bremen – > Ajax Amsterdam

Vor drei Jahren lukrierte Ajax Amsterdam aus dem Verkauf von Davy Klaassen zum FC Everton 27 Millionen Euro. Schon ein Jahr später sicherte sich Werder Bremen für die Hälfte dieser Summe die Dienste des mittlerweile 27-jährigen Niederländers. Nun kehrt Klaassen an seine alte Wirkungsstätte zurück: Ajax Amsterdam legt vorerst elf Millionen Euro auf den Tisch, um Klaassen wieder zurückzuholen. Die Ablöse kann durch Bonuszahlungen auf bis zu 14 Millionen anwachsen. Klaassen, der in Bremen immer wieder in der Kritik stand, unterschrieb bei seinem Stammklub einen Vertrag bis 2024. Der 16-fache Nationalspieler absolvierte in der Vergangenheit bereits 180 Spiele für Ajax und erzielte dabei 55 Tore und 38 Assists.