LASK stärkt weiter die Defensive, Stöger kehrt nach Bochum zurück

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Alexandre Lacazette

ST, 31, FRA | Arsenal FC – > Olympique Lyon

Kaum eine Karriere läuft so stetig ab, wie die von Alexandre Lacazette: Der 16-fache französische Teamspieler schloss sich Olympique Lyon im Alter von 12 Jahren an, stieg bis in die Kampfmannschaft auf und bestritt dort in sechs vollen Saisonen 275 Spiele, in denen er 129 Tore und 43 Assists erzielte. 2017 folgte der Wechsel um 53 Millionen Euro zu Arsenal, wo er einen Fünfjahresvertrag unterschrieb, den er nun auch vollständig erfüllte. Bei den Gunners standen unterm Strich 71 Tore und 36 Assists in 206 Spielen und damit etwas weniger als erwartet. Nachdem Lacazettes Arsenal-Engagement nun zu Ende ging und sein Vertrag nicht verlängert wurde, geht der Stürmer nun wieder nach Lyon. Der 31-Jährige wechselt ablösefrei und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2025. Für den Franzosen mit Wurzeln in Guadeloupe dürfte es also nur diese beiden Klubs geben…

Philipp Ziereis

IV, 29, GER | FC St. Pauli – > LASK

Nach neun Jahren auf St. Pauli wechselt der Innenverteidiger Philipp Ziereis Verein und Land und schließt sich dem LASK an. Der Kapitän der Hamburger, der nur in drei von neun Saisonen Stammspieler war – unter anderem in den letzten beiden – kommt ablösefrei und unterschrieb bei den Linzern einen Dreijahresvertrag. In den letzten Jahren hatte Ziereis immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und fiel von seinen neun Jahren beim Kultklub fast drei Jahre aus. Beim LASK ist Ziereis bereits der siebte Innenverteidiger im Kader. Bereits jetzt stehen Boller, Wiesinger, Letard, Luckeneder, Twardzik und Sako beim LASK unter Vertrag. Strahinja Kerkez und Petar Filipovic werden den LASK hingegen verlassen und Dario Maresic Leihvertrag mit Stade Reims wird nicht verlängert.

Nemanja Celic

DM, 23, AUT | SV Darmstadt 98 – > LASK

Ebenfalls neu beim LASK ist Nemanja Celic, der zuletzt nur Ersatzmann bei den überraschend starken Darmstädtern war. Der 23-jährige Linzer, der bereits von 2017 bis 2020 für den LASK kickte, für die Kampfmannschaft aber nur auf drei Einsätze kam, kommt leihweise. Die Oberösterreicher sicherten sich zudem eine Kaufoption auf den defensiven Mittelfeldspieler. Für Darmstadt bestritt Celic 15 Pflichtspiele, allerdings stand er dabei insgesamt nur knapp 450 Minuten auf dem Platz.

Kevin Stöger

OM, 28, AUT | FSV Mainz 05 – > VfL Bochum

Nach vier Jahren kehrt Kevin Stöger wieder zum VfL Bochum zurück. Zuletzt spielte der flexible Mittelfeldspieler fast zwei Jahre in Mainz und davor zwei Jahre für Fortuna Düsseldorf. Insgesamt ist Stöger bereits seit 13 Jahren in Deutschland – seit er im Alter von 15 Jahren in den Nachwuchs des VfB Stuttgart wechselte. In Mainz war der 28-Jährige nur Ergänzungsspieler, wurde in der vergangenen Saison in 22 Bundesligaspielen eingewechselt, spielte nur einmal von Beginn an, erzielte ein Saisontor. In Bochum, wo er bereits zwei Saisonen verbrachte, unterschrieb der Oberösterreicher nun einen Zweijahresvertrag und kommt ablösefrei.