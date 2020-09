Louis Schaub wechselt in die Schweiz, zwei ÖFB-Stürmer für 1860 München

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Louis...

Louis Schaub

OM, 25, AUT | 1.FC Köln – > FC Luzern

Zwei Jahre lang spielte der Ex-Rapidler Louis Schaub in Deutschland: Zuerst beim 1.FC Köln, dann leihweise für den Hamburger SV. Nun steht der 14-fache ÖFB-Teamspieler in Köln am Abstellgleis und wird daher in die Schweiz verliehen. Der FC Luzern, Sechster der Vorsaison in der Schweizer Zehnerliga, verpflichtet Schaub leihweise und hält eine Kaufoption. Der 1.FC Köln hatte einst 3,5 Millionen Euro für den mittlerweile 25-Jährigen bezahlt, allerdings ging nicht die gesamte Ablösesumme an Schaubs Ex-Klub Rapid. Für die Kölner bestritt Schaub 40 Spiele und steuerte dabei sechs Treffer und starke 16 Assists bei. Die meisten davon allerdings in der zweiten deutschen Bundesliga.

Renny Smith

ZM, 23, ENG/AUT | FC Dordrecht – > WSG Tirol

Der Engländer Renny Smith wechselt erstmals in seiner Karriere nach Österreich. Der 23-Jährige ist einem Österreicher gleichgestellt, zumal seine Großmutter Österreicherin ist und er auch einen österreichischen Pass hat. Der zentrale Mittelfeldspieler spielte im Nachwuchs für Chelsea und Arsenal und kickte später für die U23 von Burnley, in Schweden für GAIS Göteborg, in Italien für Vicenza, Mantova und Alto Adige, sowie zuletzt in den Niederlanden für den FC Dordrecht. Auf Kampfmannschaftslevel konnte er sich dabei bei Alto Adige und in Dordrecht durchsetzen. Für die Niederländer kam er zuletzt auf 64 Einsätze, in denen er acht Tore und sechs Assists beisteuerte. Zumeist wurde er als Achter eingesetzt, aber Smith spielte auch als Sechser, Zehner und in der Abwehr.

Lukas Grozurek

LA, 28, AUT | SK Sturm Graz – > SKN St. Pölten

Lukas Grozurek schließt sich für ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison dem SKN St. Pölten an. Zuletzt war der 28-jährige Linksaußen von Sturm Graz an den Karlsruher SC ausgeliehen, wo er nur zwei Tore in 20 Einsätzen beisteuern konnte. Die meisten Spiele bestritt er im Laufe seiner Karriere für die Admira, für die er 104-mal auf dem Platz stand und immerhin 30 Scorerpunkte sammelte. Grozurek galt einst als riesiges Talent, das aber sein Potential nie vollständig auf den Platz brachte.

Martin Pusic

ST, 32, AUT/CRO | SV Mattersburg – > TSV 1860 München

Auch die letzten verbliebenen Ex-Mattersburg-Kicker finden nun langsam einen neuen Verein. Angreifer Martin Pusic zieht es erstmalig nach Deutschland. Der 32-Jährige schließt sich dem Drittligisten 1860 München an, nachdem er zuletzt zwei Jahre im Burgenland spielte und dort 14 Tore in 46 Partien machte.

Tim Linsbichler

ST, 20, AUT | TSG 1899 Hoffenheim II – > TSV 1860 München

Bei 1860 München könnte es demnächst ein österreichisches Stürmerduo geben: Neben Pusic wechselt auch Tim Linsbichler zu den Löwen. Der Rapid-Eigenbauspieler kickte in den letzten vier Jahren in Hoffenheim, kam dort aber nicht über die zweite Mannschaft hinaus, weshalb er nun ablösefrei abgegeben wird. In der U19 der TSG traf Linsbichler in 33 Spielen achtmal, für die zweite Mannschaft erzielte er drei Tore in 20 Partien. Bei 1860 unterschrieb er nun einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.