Mayer neuester ÖFB-Legionär in England, Cancola wechselt nach Tschechien

Die Sommertransferzeit 2020 ist in vollem Gange. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Thomas Mayer

RA, 25, AUT | SC Austria Lustenau – > Hull City

Der erfahrene Zweitligaspieler Thomas Mayer erfüllt sich den Traum zahlreicher Fußballprofis. Der 25-jährige Linzer wechselt für zwei Jahre in die dritte englische Leistungsklasse, zum einstigen Premier-League-Klub Hull City. Die Tigers halten zudem eine Option auf ein weiteres Jahr. Der Rechtsaußen spielte im Nachwuchs des VfB Stuttgart, des LASK und von Rapid und kickte auf Profilevel ebenfalls – damals noch in der 2.Liga – für die Linzer, sowie für die SV Ried und Austria Lustenau. In der Bundesliga spielte Mayer nie, dafür erzielte er in 106 Zweitligaspielen 16 Tore und 29 Assists. Die Hull City Tigers stiegen in der vergangenen Saison als Tabellenletzter aus der Championship in die League One ab.

Maximilian Breunig

ST, 20, GER | Würzburger Kickers – > Admira Wacker Mödling

Die Admira verstärkt ihren Angriff durch die Partnerschaft mit dem ebenfalls von Flyeralarm unterstützten Klub aus Würzburg mit dem 20-jährigen Maximilian Breunig. Der 193cm große Mittelstürmer kommt leihweise für eine Saison in der Südstadt, nachdem er letzte Saison in der Aufstiegsmannschaft der Würzburger Kickers ein Ergänzungsspieler war. In elf Spielen der Aufstiegssaison erzielte Breunig drei Treffer. Zuvor kickte er im Nachwuchs des FC Ingolstadt. Die Admira hatte erst vor kurzem dem Rücktrittsgesuch von Trainer Zvonimir Soldo entsprochen und wird künftig von Patrick Helmes trainiert.

Alexander Merkel

ZM, 28, KAZ/GER | Heracles Almelo – > Al-Faisaly

Ein Ex-Admiraner findet seine neue fußballerische Heimat in Saudi-Arabien: Der zentrale Mittelfeldspieler Alexander Merkel, der ein halbes Jahr recht passabel in der Südstadt spielte und von dort aus in die Niederlande zu Heracles Almelo wechselte, zieht nun weiter zu Al-Faisaly und unterzeichnet dort einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Der Deutsch-Kasache, der im Nachwuchs unter anderem für den AC Milan spielte, ist der zehnte Legionär im Kader des Vorjahresfünften der saudischen Liga.

David Cancola

ZM, 23, AUT | TSV Hartberg – > Slovan Liberec

Nach 1 ½ Jahren in Hartberg und insgesamt 40 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga wechselt David Cancola nach Tschechien. Der zentrale Mittelfeldspieler schließt sich Slovan Liberec, dem Vorjahresfünften der tschechischen Liga an. Liberec greift übermorgen erstmals in die Qualifikation zur Europa League ein und wird auswärts auf den litauischen Vertreter Riteriai treffen. Cancola durchlief den Nachwuchs der Wiener Austria, kam in der Kampfmannschaft aber nur zu zwei Einsätzen.

Andrés Vombergar

ST, 25, SLO/ARG | FK Ufa – > Olimpija Ljubljana

Im Jänner 2019 galt der argentinisch-stämmige Slowene Andrés Vombergar als einer der potentiellen neuen Angreifer für den SK Rapid. Der heute 25-Jährige wechselte aber nicht nach Hütteldorf, sondern um eine Million Euro Ablöse zum FK Ufa nach Russland. Für den Erstligaklub erzielte er in 31 Spielen gerademal zwei Tore und kehrt daher nun wieder zu seinem Ex-Klub zurück. Der NK Olimpija Ljubljana bezahlt 450.000 Euro Ablöse, um Vombergar wieder für drei Jahre nach Slowenien zu holen.