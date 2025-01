Austria Wien wohl vor Verpflichtung von Liefering-Talent Schablas

Die Wiener Austria will wohl mit einem talentierten österreichischen Außenverteidiger für die Zukunft vorbauen. Der 19-jährige Matteo Schablas soll aus Liefering kommen, nachdem er...

Die Wiener Austria will wohl mit einem talentierten österreichischen Außenverteidiger für die Zukunft vorbauen. Der 19-jährige Matteo Schablas soll aus Liefering kommen, nachdem er sich dort noch nicht richtig durchsetzen konnte.

Schablas ist etatmäßiger Linksverteidiger, kann aber auch auf der rechten Seite eingesetzt werden und auch auf offensiveren Flügelpositionen spielen. Der Linksfuß ist gebürtiger Bayer, hält aber auch die österreichische Staatsbürgerschaft und lief regelmäßig für die U18- und U19-Nationalelf des ÖFB auf.

Den Bayern-Nachwuchs durchlaufen

Insgesamt acht Jahre lang kickte Schablas im Nachwuchs des FC Bayern München, wo er bereits früh als großes Talent galt. So kam er für die U17- und U19-Mannschaften der Münchner auf insgesamt 30 Pflichtspieleinsätze, sowie einen Treffer und fünf Assists, ehe er im Sommer 2023 nach Liefering übersiedelte.

In Salzburg lief aber nicht alles nach Plan. In der vergangenen Saison spielte Schablas 14-mal in der zweiten Liga (zwei Assists), sowie dreimal in der UEFA Youth League. In der aktuellen Spielzeit 2024/25 kam er allerdings auf keinen einzigen Einsatz, saß nur in einer Partie auf der Bank und steht nun auf dem Abstellgleis.

Mehrere Probetrainings

Seit einigen Wochen war Schablas nun auf Vereinssuche. Unter anderem wurde von einem Probetraining beim norwegischen Meister Bodö/Glimt berichtet, danach wurde er vom SV Stripfing getestet, wo er im Training überzeugen konnte. Die Wiener Austria wird demnach nun zuschlagen und den Youngster wohl direkt in Stripfing parken.

Auf lange Sicht als Veilchen-Linksverteidiger geplant?

Auf der Linksverteidigerposition haben die Veilchen auf lange Sicht Bedarf an Verstärkungen, die idealerweise mit einem österreichischen Pass ausgestattet sind. Matteo Pérez Vinlöf ist nur von den Bayern ausgeliehen und ob mit Eigenbautalent Ziad El Sheiwi nach mittlerweile drei Kreuzbandrissen zu rechnen ist, ist alles andere als sicher. Der einzige fitte Linksverteidiger im „Besitz“ der Austria ist somit der Franzose Hakim Guenouche, der jedoch in seiner Zeit in Favoriten eher stagnierte.