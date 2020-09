Das sind alle ÖFB-Nachwuchslegionäre in Jugendligen!

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 38 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Thierno Ballo (FC Chelsea U23)

RA – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Chelsea-Talent Thierno Ballo spielte beim 1:0-Sieg der Chelsea U23 gegen die Alterskollegen von West Ham United als Stürmer in einem 4-2-3-1-System durch.

Christoph Klarer (FC Southampton U23)

IV – 20 Jahre (Jg. 00)

Christoph Klarer ist nach seiner St.Pölten-Leihe wieder zurück in der U23-Mannschaft der Saints, stand aber heuer noch in keinem Matchkader.

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U23)

ZM – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Pasco Estrada spielte beim 3:2-Sieg der Wolves U23 gegen Burnley in der Innenverteidigung durch.

Ervin Omic (Juventus Turin U19)

ZM – 17 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Beim 1:1 gegen die Atalanta Bergamo U19 zum Saisonauftakt wurde Ervin Omic auf Seiten von Juventus nach 83 Minuten eingewechselt.

Manuel Polster (VfL Wolfsburg U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Bei der 2:3-Niederlage gegen die U19 von Werder Bremen spielte Manuel Polster von Beginn an und wurde nach 85 Minuten ausgewechselt.

Deniz Pehlivan (FSV Mainz 05 U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

In der laufenden Saison stand Deniz Pehlivan noch in keinem Matchkader der FSV Mainz 05 A-Junioren, für die er auch schon in der vergangenen Saison spielte.

Edin Mujkanovic (SV Werder Bremen U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 02)

Beim 3:2-Auswärtssieg gegen die U19 des VfL Wolfsburg saß Edin Mujkanovic auf der Bank seines Teams, wurde aber nicht eingewechselt.

Gabriel Zirngast (FC Ingolstadt U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 02)

Beim 1:1 gegen die U19 des 1.FC Nürnberg spielte Gabriel Zirngast im Angriff der „Schanzer“ durch.

Berkay Dogan (FC St.Pauli U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Beim glatten 5:2-Sieg über die U19 von Union Berlin spielte Berkay Dogan in der Innenverteidigung der St.Pauli A-Junioren durch.

Philipp Wydra (1.FC Köln U19)

ZM – 17 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Bei der 0:1-Niederlage gegen die U19 des FC Schalke 04 spielte Philipp Wydra auf Seiten der Kölner durch.

Namory Cissé (1.FC Köln U19)

DM – 17 Jahre (Jg. 03)

Im Gegensatz zu Wydra stand der Mittelfeldspieler Namory Cissé beim 0:1 gegen die Schalke U19 nicht im Kader der Kölner.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U19)

OM/ST – 17 Jahre (Jg. 03)

Beim 0:0 gegen die U19 von Dynamo Dresden stand Adem Podrimaj nicht im Kader der Hannover 96 U19.

Lorenzo Coco (RB Leipzig U19)

ST – 16 Jahre (Jg. 03)

Beim 2:0-Auswärtssieg gegen die U19 von Osnabrück stand Lorenzo Coco nicht im Kader der RB Leipzig U19.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel – 1 Tor

Beim glatten 4:0-Sieg der jungen Freiburger gegen die Kickers Offenbach wurde Daniel Au Yeong nach 67 Minuten eingewechselt und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:0 für sein Team.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Beim glatten 5:1-Heimsieg gegen die U19 des 1.FC Kaiserslautern spielte Gabriel Haider in der Innenverteidigung der Hoffenheimer U19 durch.

Simon Spari (Karlsruher SC U19)

TW – 18 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Simon Spari hütete bei der 2:5-Niederlage der KSC U19 gegen die Mainz 05 U19 das Tor der Karlsruher.

Erijon Shaqiri (1.FC Kaiserslautern U19)

OM/ST – 17 Jahre (Jg. 02)

Erijon Shaqiri stand beim 1:5 der Lauterer A-Junioren in Hoffenheim nicht im Kader der U19-Mannschaft.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart U19)

TW – 17 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Torhüter Kilian Scharner, Neffe von Paul Scharner, feierte beim 2:0-Heimsieg über Eintracht Frankfurt sein Debüt in der U19-Mannschaft des VfB Stuttgart und bewahrte dabei eine weiße Weste.

Franjo Ivanovic (FC Augsburg U19)

OM/ST – 16 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Der in Mayrhofen geborene Kroate und Doppelstaatsbürger Franjo Ivanovic spielte bei der 1:2-Niederlage der Augsburg U19 gegen Saarbrücken durch. In der neuen Saison soll Ivanovic fixer Bestandteil des A-Junioren-Teams sein, nachdem er letzte Saison noch überwiegend in der U17 spielte, wo er in 17 Partien 15-mal traf.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U17)

RV – 15 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Der Austro-Ivorer Jean Francois de Chatrie Doegl spielte beim 1:4 gegen die Hertha BSC U17 von Beginn an als Rechtsverteidiger für Holstein Kiel und wurde zur Pause beim Stand von 1:3 ausgewechselt.

Matteo Bignetti (Eintracht Frankfurt U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Bei der 1:3-Niederlage gegen die U17 des 1.FC Nürnberg gab Matteo Bignetti sein Debüt im Tor der Eintracht Frankfurt U17.

Nicolas Bajlicz (1.FC Köln U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 04)

Beim 3:1-Sieg über die Düsseldorf U17 stand Nicolas Bajlicz noch nicht im Kader der 1.FC Köln U17.

Tizian-Valentino Scharmer (TSG 1899 Hoffenheim U17)

LV – 16 Jahre (Jg. 04)

Beim 2:0-Auswärtssieg gegen die U17 des SC Freiburg stand Tizian-Valentino Scharmer noch nicht im Kader der Hoffenheimer B-Junioren.

Elias Prosic (TSG 1899 Hoffenheim U17)

AW – 16 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Elias Prosic wurde beim 2:0-Sieg seiner Hoffenheimer B-Junioren in Freiburg in der Schlussminute eingewechselt.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U17)

DM – 16 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Mehmet Sahin kam beim 2:0-Sieg der VfB Stuttgart U17 über Eintracht Frankfurt zu einem 19-minütigen Debüt für die Schwaben.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes U23)

ZM – 19 Jahre (Jg. 00)

Der Austro-Portugiese Tomás Händel kam in der neuen Saison noch zu keinem Einsatz in der vom Österreicher Dominik Glawogger trainierten U23-Mannschaft von Vitoria Guimaraes.

Jonathan Egger (FC St.Gallen U21)

ST – 17 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Jonathan Egger kam in der U21 des FC St.Gallen bisher nur zu einem Kurzeinsatz. In den letzten beiden Runden stand er nicht im Kader seines Teams.

Vincent Spari (FC St.Gallen U18)

OM – 16 Jahre (Jg. 04) – 4 Spiele – 1 Tor

In den ersten vier Runden der neuen Jugendliga-Saison in der Schweiz stand Vincent Spari immer in der Startelf der St.Gallener U18 und erzielte in der ersten Runde einen Treffer.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Der Innenverteidiger Sven Vattappillil kam zuletzt beim 4:2-Sieg des Team AFF/FFV über die Young Boys Bern U17 12 Minuten lang zum Einsatz.

Ethan Brandy (Team Vaud U17)

IV/RV – 15 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

In der U17 des Team Vaud spielt der in der Schweiz geborene Austro-Franzose Ethan Brandy, der in den ersten beiden Saisonspielen als Kapitän seiner Mannschaft auflief und jeweils in der Innenverteidigung durchspielte.

Noah Kling (FC Vaduz U18)

ZM – 16 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die U17 von Concordia Basel spielte Noah Kling bis zur 75.Minute im zentralen Mittelfeld der FC Vaduz U18.

Nebojsa Spasojevic (FC Vaduz U18)

LM/RM – 17 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele – 1 Tor

Auch Nebojsa Spasojevic wurde beim 1:2 gegen Concordia nach 75 Minuten ausgewechselt. In der ersten Runde hatte sich der Mittelfeldspieler noch beim 5:0 über die St.Gallen U17 in die Schützenliste eingetragen.

Ömer Topal (Altinordu U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 01)

Der in Wien geborene Ömer Topal stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader der Altinordu U19.

Daniel Mandl, abseits.at