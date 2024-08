abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 31 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

Leopold Querfeld (Union Berlin)

IV – 20 Jahre (Jg. 03)

Der Ex-Rapidler Leopold Querfeld wird künftig für Union Berlin auflaufen. Die deutsche Bundesliga startet für Union Berlin am 24. August. Bereits eine Woche zuvor wird die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen.

Nikolas Veratschnig (FSV Mainz 05)

RV – 21 Jahre (Jg. 03)

Nikolas Veratschnig unterschrieb für vier Jahre beim FSV Mainz 05. Am 16. August geht es für die Mainzer im DFB-Pokal los, acht Tage später startet die Bundesliga.

* Paul Wanner (1. FC Heidenheim)

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05)

Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger Paul Wanner spielte vergangene Saison in Elversburg und wurde nun von den Bayern an Heidenheim verliehen, um in der deutschen Bundesliga den nächsten Schritt zu gehen. Die deutsche Bundesliga startet für Heidenheim am 25. August.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 22 Jahre (Jg. 02)

Torhüter Paul Tschernuth steht seit September 2020 bei Heidenheim unter Vertrag, machte für die Kampfmannschaft aber kein einziges Spiel.

Tristan Osmani (FC Schalke 04)

ZM – 19 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (2/0/0 für FC Schalke 04 II)

Tristan Osmani stieg vor der Saison in den Kampfmannschaftskader der Schalker auf. Dennoch kommt der 19-Jährige vorerst in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz. In den ersten beiden Partien wurde er jeweils eingewechselt – zuletzt beim 2:1-Sieg über den KFC Uerdingen nach 58 Minuten.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02)

Der Ex-Austrianer Matthias Braunöder spielt in der neuen Saison mit Como in der Serie A. Die neue Saison startet am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel in der Coppa Italia bei Sampdoria Genua und die italienische Liga beginnt am Montag, den 19. August mit dem Auswärtsspiel bei Juventus.

Nikolas Sattlberger (KRC Genk)

DM – 20 Jahre (Jg. 04)

Neu in der belgischen Liga ist Nikolas Sattlberger, der für fünf Jahre in Genk unterschrieb. Bisher stand er noch in keinem Matchkader seines neuen Teams.

* Leon Lalic (Lommel SK)

OM – 18 Jahre (Jg. 06)

Der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger Leon Lalic, der die gesamte Red-Bull-Akademie durchlief, spielt aktuell für den belgischen Zweitligisten Lommel. Die belgische Zweitligasaison startet für seinen Klub am 17. August mit dem Auswärtsspiel in Beveren.

Manuel Polster (Lausanne-Sport)

LM – 21 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

Der linke Schienenspieler Manuel Polster unterschrieb vor der Saison für drei Jahre beim Schweizer Erstligisten Lausanne-Sport. Zu Saisonbeginn wurde er zweimal eingewechselt und am 3. Spieltag durfte er beim 3:4 gegen den FC St. Gallen erstmals von Beginn an ran. Nach 77 Minuten wurde er ausgewechselt.

* Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 22 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

Der gebürtige Schweizer Silvan Wallner machte vergangene Woche zwei Spiele über 90 Minuten: Sowohl beim 0:0 in der Conference-League-Qualifikation im irischen Shelbourne, als auch beim 2:2 in der Liga bei Meister YB Bern spielte er jeweils als Linksverteidiger durch.

Brendon Abazi (FC Schaffhausen)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Der 185cm große Stürmer Brendon Abazi spielt diese Saison in der Kampfmannschaft des Schweizer Zweitligisten Schaffhausen. Vergangene Woche stand er nicht im Kader seines Teams. Lediglich am ersten Spieltag gegen Etoile Carouge kam er zu einem etwa zehnminütigen Kurzeinsatz.

Yusuf Demir (Galatasaray Istanbul)

OM/RA – 21 Jahre (Jg. 03)

Yusuf Demir ist nach seiner erfolglosen Basel-Leihe wieder zurück bei Galatasaray. Die türkische Saison wurde mit dem Supercup eröffnet und „Gala“ unterlag Besiktas völlig unerwartet mit 0:5, wobei Demir auf der Bank saß.

Enes Tepecik (MKE Ankaragücü)

OM – 20 Jahre (Jg. 04)

Für Enes Tepecik und Ankaragücü startet die neue Saison in der zweiten türkischen Liga am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel gegen Sanliurfaspor.

* Franjo Ivanovic (HNK Rijeka)



OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel – 1 Tor – 1 Assist

Für Franjo Ivanovic vom HNK Rijeka begann die Saison ausgesprochen erfolgreich. Vergangene Woche steuerte er zunächst in der Europa-League-Qualifikation beim 1:0-Sieg gegen Corvinul den Assist zum entscheidenden Treffer bei und in der Liga erzielte er beim 4:0-Auftaktsieg gegen Lokomotiva Zagreb das 2:0 selbst, nachdem er bereits das 1:0 vorbereitete. Im Europacup spielte er durch, in der Liga wurde er nach 85 Minuten ausgewechselt.

Gabriel Eskinja (Zorya Luhansk)

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Der Innenverteidiger Gabriel Eskinja spielt in der neuen Saison für Zorya Luhansk in der ukrainischen Premier Liha. Beim Saisonauftakt gegen Inhulets (2:1) spielte er von Beginn an und wurde nach 62 Minuten ausgewechselt.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

Der Ex-Rapidler Marko Dijakovic wird auch in der neuen Saison Stammspieler beim polnischen Zweitligisten Tychy sein. In den ersten drei Saisonspielen spielte er immer durch, zweimal als Linksverteidiger und zuletzt beim 1:1 gegen Warta Poznan als Innenverteidiger.

* Thomas Jungbauer (SK Dynamo Ceske Budejovice)

IV – 19 Jahre (Jg. 05)

Der in der Dominikanischen Republik geborene Thomas Jungbauer wird in der kommenden Saison weiterhin für Ceske Budejovice spielen. Bei den Olympischen Spielen kam Jungbauer für die DomRep zu einem Kurzeinsatz in der Gruppenphase gegen Usbekistan.

Karlo Lalic (NK Krka)

IV – 21 Jahre (Jg. 03)

Der Innenverteidiger Karlo Lalic spielt in der neuen Saison beim slowenischen Zweitligisten Krka. Die Saison beginnt morgen mit dem Heimspiel gegen Slovan Ljublj.

* Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02)

Der bosnisch-österreichische Doppelstaatsbürger Amar Kvakic spielt in der neuen Saison weiterhin für den rumänischen Klub Universitatea Craiova, stand in dieser Spielzeit aber noch in keinem Matchkader.

Berkay Dogan (Eyüpspor)

IV – 22 Jahre (Jg. 02)

Innenverteidiger Berkay Dogan kehrte nach einer Leihe zurück zu Eyüpspor, das in der am kommenden Wochenende startenden Saison in der türkischen Süper Lig spielen wird.

* Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 22 Jahre (Jg. 02)

Der neuseeländisch-österreichische Doppelstaatsbürger Oskar van Hattum vom australischen Klub Wellington Phoenix nahm zuletzt mit Neuseeland an den Olympischen Spielen teil und kam in allen drei Spielen der Gruppenphase gegen Guinea (2:1), die USA (1:4) und Frankreich (0:3) zum Einsatz.

Daniel Mandl, abseits.at