Hasenhüttl-Tor zum Frühjahrsauftakt, turbulente Woche für Daniliuc

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 10 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Flavius Daniliuc (FC Bayern München II)

IV – 18 Jahre – 4 Spiele (16/1/0 für Bayern U19)

Beim 2:0-Heimsieg des FC Bayern München II gegen Sonnenhof Grossaspach saß Flavius Daniliuc – wie schon in den fünf vorangegangenen Frühjahrsspielen – auf der Bank. Die U19-Mannschaft führte Daniliuc beim 3:1-Sieg über Stuttgart als Kapitän auf den Platz, spielte als Innenverteidiger durch und sah Gelb. In der UEFA Youth League spielte Daniliuc ebenfalls für 90 Minuten als Innenverteidiger, als Bayern München im Elfmeterschießen gegen Dinamo Zagreb ausschied. Daniliuc verschoss dabei im Shootout als einer von drei Bayern-Spieler seinen Elfer.

Philipp Sturm (Chemnitzer FC)

LA – 20 Jahre – 6 Spiele

Philipp Sturm fällt aufgrund eines Muskelbündelrisses bis Ende März aus.

Manuel Maranda (Carl Zeiss Jena)

IV – 22 Jahre – 14 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Jena-Innenverteidiger Manuel Maranda fehlte in den ersten sieben Frühjahrspartien aufgrund eines Haarrisses im Fuß aus.

Tim Linsbichler (TSG 1899 Hoffenheim II)

ST – 19 Jahre – 19 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Bei der 1:4-Niederlage gegen Mainz II saß Tim Linsbichler nur auf der Bank der jungen Hoffenheimer.

Patrick Hasenhüttl (Türkgücü München)

ST – 22 Jahre – 23 Spiele – 13 Tore – 2 Assists

Beim 1:1 beim FC Augsburg II spielte Patrick Hasenhüttl durch und erzielte nach 73 Minuten den Ausgleich für sein Team. Das Tor ist hier ab 1:07 zu sehen:

Jonas Wendlinger (1.FC Nürnberg II)

TW – 19 Jahre – 8 Spiele

Jonas Wendlinger fällt seit November aufgrund einer Schambeinreizung aus.

Ikenna Malcolm Ezeala (FC Memmingen)

LV – 18 Jahre – 5 Spiele

Beim 0:0 gegen Aubstadt stand Ikenna Ezeala nicht im Kader des FC Memmingen.

Hendrik Bombek (VfB Lübeck)

IV – 20 Jahre – 2 Spiele

Beim 2:1-Heimsieg gegen den HSC Hannover saß Hendrik Bombek auf der Bank des VfB Lübeck.

Anthony Schmid (SC Freiburg II)

ST – 21 Jahre – 7 Spiele – 1 Tor

Beim 1:2 in Steinbach stand Anthony Schmid nicht im Kader des SC Freiburg II.

Felix Bacher (SC Freiburg II)

IV – 19 Jahre – 3 Spiele

Beim 1:2 in Steinbach spielte Felix Bacher in der Innenverteidigung der jungen Freiburger durch.

Julian Klar (Hannover 96 II)

LV – 19 Jahre – 15 Spiele – 1 Tor

Seit unserem letzten Update hatte Hannover 96 II kein Spiel mehr.

Abdullah Dzafo (Hannover 96 II)

OM – 20 Jahre – 10 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Seit unserem letzten Update hatte Hannover 96 II kein Spiel mehr. Der offensive Mittelfeldspieler Abdullah Dzafo, bosnisch-österreichischer Doppelstaatsbürger, ist neu in unserer Liste.

Valerian Hüttner (VfL Wolfsburg II)

TW – 19 Jahre

Valerian Hüttner, der Ende Juli 2019 von den Young Violets Austria Wien zum VfL Wolfsburg II wechselte stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader. Zuletzt saß er immerhin in der U19 der Wolfsburger auf der Bank.

Paul Sahanek (ZFC Meuselwitz)

RV – 21 Jahre – 13 Spiele

Beim 1:1 gegen Energie Cottbus saß Paul Sahanek auf der Bank des ZFC Meuselwitz.

Nicolas Kristof (FC Astoria Walldorf)

TW – 19 Jahre – 23 Spiele

Beim 1:0-Heimsieg gegen den Cup-Halbfinalisten Saarbrücken spielte Nicolas Kristof im Tor des FCA Walldorf durch.

Jobin Manikuttiyil (Red Star Zürich)

ZM – 22 Jahre

Jobin Manikuttiyil fehlt Red Star Zürich aktuell verletzungsbedingt.

Marco Steinegger (SC Goldau)

TW – 22 Jahre – 14 Spiele

Der Frühjahrsauftakt in der vierten Schweizer Liga wurde noch einmal weiter nach außen verschoben. Derzeit finden keine Veranstaltungen statt.

Petar Pavlovic (FC Gossau)

RA – 22 Jahre – 12 Spiele

Der Frühjahrsauftakt in der vierten Schweizer Liga wurde noch einmal weiter nach außen verschoben. Derzeit finden keine Veranstaltungen statt.

Batuhan Toplu (Eschen-Mauren)

ST – 18 Jahre – 1 Spiel

Der Frühjahrsauftakt in der vierten Schweizer Liga wurde noch einmal weiter nach außen verschoben. Derzeit finden keine Veranstaltungen statt.

Max Boonstoppel (FC Eindhoven II)

IV – 19 Jahre – 5 Spiele – (2/0/0 für FC Eindhoven)

Seit unserem letzten Update hatte der FC Eindhoven und auch die Reservemannschaft keine Partie mehr.

Abdullah Celik (Bak Spor Kulübü)

IV – 22 Jahre – 19 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage beim Manisa FK spielte Abdullah Celik in der Innenverteidigung durch.

Muhammed Barutcu (Hacettepespor)

DM – 21 Jahre – 18 Spiele – 3 Tore

Beim 5:1-Sieg gegen Sanliurfaspor stand Muhammed Barutcu nicht im Kader von Hacettepe.

Benjamin Mustafic (FK Teplice B)

ST – 21 Jahre – 15 Spiele – 3 Tore

Neu in unserer Liste ist der mazedonisch-österreichische Doppelstaatsbürger Benjamin Mustafic, der in der dritten tschechischen Liga für die B-Mannschaft von Teplice stürmt. Zuletzt wurde Mustafic beim 1:1 seines Teams gegen Jiskra Usti nad Orlici nach 70 Minuten eingewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at